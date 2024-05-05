https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/servis-otoparkinda-yangin-15-aractan-geriye-iskeletleri-kaldi-1083509783.html

Servis otoparkında yangın: 15 araçtan geriye iskeletleri kaldı

Servis otoparkında yangın: 15 araçtan geriye iskeletleri kaldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de Isuzu servisinin otoparkında çıkan yangın sebebiyle minibüs ve otobüsler alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülürken 15... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T20:31+0300

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türkiye

yangın

yangın söndürme

kocaeli

servis

anadolu isuzu otomotiv sanayi

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Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken araçlar alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.Yangında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüs yandı. Yanan 15 araçtan geriye sadece iskeletleri kalırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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yangın, yangın söndürme, kocaeli, servis, anadolu isuzu otomotiv sanayi