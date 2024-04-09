https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/orhangazi-tunelinde-yolcu-otobusu-alev-alev-yandi-istanbul-izmir-otoyolu-trafige-kapandi-1082593583.html
Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı
Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken otobüs kullanılamaz hale geldi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T00:43+0300
2024-04-09T00:43+0300
2024-04-09T00:51+0300
yolcu otobüsü
türkiye
orhangazi
tünel
yangın
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İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/besiktastaki-yanginda-yeni-detaylar-tadilatin-ilk-gununde-de-yangin-tehlikesi-atlatilmis-1082531640.html
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yolcu otobüsü, orhangazi, tünel, yangın
yolcu otobüsü, orhangazi, tünel, yangın
Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı 00:43 09.04.2024 (güncellendi: 00:51 09.04.2024)
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki yolcu otobüsü,
Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.
© AA / Musa Öztürk Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
© AA / Musa Öztürk Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
© AA / Musa Öztürk Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın
Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen
3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.
Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.