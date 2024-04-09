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Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı
Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken otobüs kullanılamaz hale geldi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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yolcu otobüsü
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tünel
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İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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yolcu otobüsü, orhangazi, tünel, yangın
yolcu otobüsü, orhangazi, tünel, yangın

Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı

00:43 09.04.2024 (güncellendi: 00:51 09.04.2024)
© AA / Musa ÖztürkBursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA / Musa Öztürk
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Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.
© AA / Musa ÖztürkBursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. - Sputnik Türkiye
1/3
© AA / Musa Öztürk
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
© AA / Musa ÖztürkBursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. - Sputnik Türkiye
2/3
© AA / Musa Öztürk
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
© AA / Musa ÖztürkBursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın - Sputnik Türkiye
3/3
© AA / Musa Öztürk
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın
1/3
© AA / Musa Öztürk
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
2/3
© AA / Musa Öztürk
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
3/3
© AA / Musa Öztürk
Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın
Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.
Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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