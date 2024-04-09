https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/orhangazi-tunelinde-yolcu-otobusu-alev-alev-yandi-istanbul-izmir-otoyolu-trafige-kapandi-1082593583.html

Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı

Orhangazi Tüneli'nde yolcu otobüsü alev alev yandı: İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken otobüs kullanılamaz hale geldi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T00:43+0300

2024-04-09T00:43+0300

2024-04-09T00:51+0300

yolcu otobüsü

türkiye

orhangazi

tünel

yangın

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İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/besiktastaki-yanginda-yeni-detaylar-tadilatin-ilk-gununde-de-yangin-tehlikesi-atlatilmis-1082531640.html

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yolcu otobüsü, orhangazi, tünel, yangın