https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/sakaryasporda-son-hafta-oncesi-ayrilik-haberi-tuncay-sanli-donemi-sona-erdi-1083510604.html
Sakaryaspor'da son hafta öncesi ayrılık haberi: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Sakaryaspor'da son hafta öncesi ayrılık haberi: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T21:00+0300
2024-05-05T21:00+0300
2024-05-05T21:00+0300
spor
tuncay şanlı
sakaryaspor
teknik direktör
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Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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tuncay şanlı
Sakaryaspor'da son hafta öncesi ayrılık haberi: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.