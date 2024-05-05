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Sakaryaspor'da son hafta öncesi ayrılık haberi: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Sakaryaspor'da son hafta öncesi ayrılık haberi: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
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tuncay şanlı
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Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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Sakaryaspor'da son hafta öncesi ayrılık haberi: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

21:00 05.05.2024
© AATuncay Şanlı
Tuncay Şanlı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AA
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
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