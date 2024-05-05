https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/panathinaikosta-fatih-terim-ile-yollar-ayriliyor-tazminati-belli-oldu-iddiasi-1083508348.html
Panathinaikos'ta Fatih Terim ile yollar ayrılıyor: 'Tazminatı belli oldu' iddiası
Panathinaikos'ta Fatih Terim ile yollar ayrılıyor: 'Tazminatı belli oldu' iddiası
Sputnik Türkiye
AEK ve Aris yenilgileriyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılıyor. Panathinaikos'un Fatih Terim'e... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T19:47+0300
2024-05-05T19:47+0300
2024-05-05T19:47+0300
spor
fatih terim
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Panathinaikos'ta Fatih Terim'in geleceği henüz netlik kazanmadı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Fatih Terim, AEK ve Aris yenilgileriyle şampiyonluk yarışından uzaklaştı.Yunan medyası Aris yenilgisinin ardından Panathinaikos'un Fatih Terim'le yollarını ayırabileceğini öne sürmüştü. Panathinaikos yetkilileri ayrılığın gündemde olmadığını belirtmişti.Yunan medyası bu sezonun Fatih Terim önderliğinde sona ereceğini fakat gelecek sezon takımın başında olmayacağını iddia etti.Teknik direktör arayışı başladıMetrosport'ta yer alan habere göre Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, Fatih Terim'in yerine gelecek sezon takımı emanet etmeyi planladığı alternatif teknik direktör arayışlarına başladı.Haberde "Fatih Terim şampiyonluk hedefiyle geldiği Yeşiller'in başında çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris'i bekliyor. Bununla birlikte, 25 Mayıs'ta dümende olmayacağı açık bir ihtimal gibi görünürken, kesin gelişmeler önümüzdeki günlerde Giannis Alafouzos önderliğinde netlik kazanacak." denildi.Haberde Fatih Terim'in gelecek sezon Panathinaikos'un başında yer almayacağı ve yönetimin yeni arayışlar içinde olduğu vurgulandı.Tazminat iddiasıYunanistan'dan Sportdog'da yer alan habere göre Panathinaikos, yeni sezonda devam etmek istemediği Fatih Terim'le yollarını ayırırsa tecrübeli teknik adama 1.1 milyon euro tazminat ödeyecek.Haberde "Terim'in sözleşmesi Panathinaikos tarafından feshedilirse 1.1 milyon euroluk tazminat ödenecek. Fatih Terim istifasını sunarsa bu madde doğal olarak geçerliliğini kaybedecek." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/panathinaikosta-olayli-mac-fatih-terim-sinirden-telefonunu-firlatti-taraftarlar-yuhaladi-1083255485.html
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fatih terim
Panathinaikos'ta Fatih Terim ile yollar ayrılıyor: 'Tazminatı belli oldu' iddiası
AEK ve Aris yenilgileriyle şampiyonluk yarışından uzaklaşan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılıyor. Panathinaikos'un Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat tutarı da belli oldu.
Panathinaikos'ta Fatih Terim'in geleceği henüz netlik kazanmadı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Fatih Terim, AEK ve Aris yenilgileriyle şampiyonluk yarışından uzaklaştı.
Yunan medyası Aris yenilgisinin ardından Panathinaikos'un Fatih Terim'le yollarını ayırabileceğini öne sürmüştü. Panathinaikos yetkilileri ayrılığın gündemde olmadığını belirtmişti.
Yunan medyası bu sezonun Fatih Terim önderliğinde sona ereceğini fakat gelecek sezon takımın başında olmayacağını iddia etti.
Teknik direktör arayışı başladı
Metrosport'ta yer alan habere göre Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, Fatih Terim'in yerine gelecek sezon takımı emanet etmeyi planladığı alternatif teknik direktör arayışlarına başladı.
Haberde "Fatih Terim şampiyonluk hedefiyle geldiği Yeşiller'in başında çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris'i bekliyor. Bununla birlikte, 25 Mayıs'ta dümende olmayacağı açık bir ihtimal gibi görünürken, kesin gelişmeler önümüzdeki günlerde Giannis Alafouzos önderliğinde netlik kazanacak." denildi.
Haberde Fatih Terim'in gelecek sezon Panathinaikos'un başında yer almayacağı ve yönetimin yeni arayışlar içinde olduğu vurgulandı.
Yunanistan'dan Sportdog'da yer alan habere göre Panathinaikos, yeni sezonda devam etmek istemediği Fatih Terim'le yollarını ayırırsa tecrübeli teknik adama 1.1 milyon euro tazminat ödeyecek.
Haberde "Terim'in sözleşmesi Panathinaikos tarafından feshedilirse 1.1 milyon euroluk tazminat ödenecek. Fatih Terim istifasını sunarsa bu madde doğal olarak geçerliliğini kaybedecek." ifadelerine yer verildi.