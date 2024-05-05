https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/putin-tum-ortodoks-hristiyanlarin-paskalya-bayramini-kutladi-1083490451.html
Putin, tüm Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı
Putin, tüm Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruslarla birlikte tüm Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T09:35+0300
2024-05-05T09:35+0300
2024-05-05T09:35+0300
dünya
rusya
paskalya
paskalya bayramı
ortodoks
ortodoks kilisesi
rusya ortodoks kilisesi
hristiyan
hristiyanlık
vladimir putin
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083490264_0:135:2970:1805_1920x0_80_0_0_85516ed3dd45bdf88c79ee8a292aff6f.jpg
Kremlin resmi internet sayfasından paylaşılan kutlama mesajında, Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Hıristiyan mezheplerinin yaratıcı ve verimli çalışmalarına dikkat çeken Putin, “Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer Hıristiyan mezheplerinin zengin tarihi, kültürel ve ruhani mirasımızı korumaya, aile kurumunu güçlendirmeye, gençleri eğitmeye, tüm bunları yaparken merhamet ve şefkat gibi kalıcı değerleri ve ahlaki ilkeleri teyit etmeye yönelik yaratıcı ve verimli çalışmalarını unutmamak önemlidir” ifadelerini kullandı.Dini kuruluşların her zaman halkla birlikte olduğunun altını çizen Rus lider, “Bugün de, ciddi zorlukların ortasında, Hıristiyan dini örgütleri desteğe ve ilgiye ihtiyacı olanlara etkili ve özverili bir şekilde yardım etmektedir” diye devam ettiği kutlama mesajında, Rusya'daki Paskalya kutlamalarının milyonlarca insanı birleştiren, nesilden nesile aktarılan, iyi eylemlere ve özlemlere ilham veren zengin manevi geleneklere sahip olduğunu da kaydetti.Putin, dün gece saatlerinde başkent Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya ayinine katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/putin-kurtarici-isa-katedralindeki-paskalya-ayinine-katildi-1083488572.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083490264_192:0:2776:1938_1920x0_80_0_0_4cb4602123380b57311cbdd8282910b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, paskalya, paskalya bayramı, ortodoks, ortodoks kilisesi, rusya ortodoks kilisesi, hristiyan, hristiyanlık, vladimir putin, kremlin
rusya, paskalya, paskalya bayramı, ortodoks, ortodoks kilisesi, rusya ortodoks kilisesi, hristiyan, hristiyanlık, vladimir putin, kremlin
Putin, tüm Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruslarla birlikte tüm Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı.
Kremlin resmi internet sayfasından paylaşılan kutlama mesajında, Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Hıristiyan mezheplerinin yaratıcı ve verimli çalışmalarına dikkat çeken Putin, “Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer Hıristiyan mezheplerinin zengin tarihi, kültürel ve ruhani mirasımızı korumaya, aile kurumunu güçlendirmeye, gençleri eğitmeye, tüm bunları yaparken merhamet ve şefkat gibi kalıcı değerleri ve ahlaki ilkeleri teyit etmeye yönelik yaratıcı ve verimli çalışmalarını unutmamak önemlidir” ifadelerini kullandı.
Dini kuruluşların her zaman halkla birlikte olduğunun altını çizen Rus lider, “Bugün de, ciddi zorlukların ortasında, Hıristiyan dini örgütleri desteğe ve ilgiye ihtiyacı olanlara etkili ve özverili bir şekilde yardım etmektedir” diye devam ettiği kutlama mesajında, Rusya'daki Paskalya kutlamalarının milyonlarca insanı birleştiren, nesilden nesile aktarılan, iyi eylemlere ve özlemlere ilham veren zengin manevi geleneklere sahip olduğunu da kaydetti.
Putin, dün gece saatlerinde başkent Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya ayinine katılmıştı.