https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/putin-tum-ortodoks-hristiyanlarin-paskalya-bayramini-kutladi-1083490451.html

Putin, tüm Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı

Putin, tüm Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruslarla birlikte tüm Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutladı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T09:35+0300

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Kremlin resmi internet sayfasından paylaşılan kutlama mesajında, Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Hıristiyan mezheplerinin yaratıcı ve verimli çalışmalarına dikkat çeken Putin, “Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer Hıristiyan mezheplerinin zengin tarihi, kültürel ve ruhani mirasımızı korumaya, aile kurumunu güçlendirmeye, gençleri eğitmeye, tüm bunları yaparken merhamet ve şefkat gibi kalıcı değerleri ve ahlaki ilkeleri teyit etmeye yönelik yaratıcı ve verimli çalışmalarını unutmamak önemlidir” ifadelerini kullandı.Dini kuruluşların her zaman halkla birlikte olduğunun altını çizen Rus lider, “Bugün de, ciddi zorlukların ortasında, Hıristiyan dini örgütleri desteğe ve ilgiye ihtiyacı olanlara etkili ve özverili bir şekilde yardım etmektedir” diye devam ettiği kutlama mesajında, Rusya'daki Paskalya kutlamalarının milyonlarca insanı birleştiren, nesilden nesile aktarılan, iyi eylemlere ve özlemlere ilham veren zengin manevi geleneklere sahip olduğunu da kaydetti.Putin, dün gece saatlerinde başkent Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya ayinine katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/putin-kurtarici-isa-katedralindeki-paskalya-ayinine-katildi-1083488572.html

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