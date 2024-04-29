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Panathinaikos'ta olaylı maç: Fatih Terim sinirden telefonunu fırlattı, taraftarlar yuhaladı
Panathinaikos'ta olaylı maç: Fatih Terim sinirden telefonunu fırlattı, taraftarlar yuhaladı
Sputnik Türkiye
Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'nda lider AEK'nın puansız geçtiği haftada Panathinaikos, sahasınra ağırladığı Aris'e 1-0 mağlup olarak zirve ile puan... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T07:03+0300
2024-04-29T07:03+0300
spor
fatih terim
panathinaikos
maç
futbol
yunanistan
olympiakos
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Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nun 34'üncü haftasında Panathinaikos ile Aris karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Aris'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Panathinaikos'ta Fatih Terim'in maç içerisindeki tepkisi Yunanistan'da gündem oldu. Sport 24'ün haberine göre; Fatih Terim, Aris maçında çok sinirlendi. Tecrübeli teknik direktörün daha sonra elindeki telefonu fırlattığı aktarıldı.Fatih Terim'in röportajı sırasında bir başka olayın daha yaşandığı öğrenildi. SDNA'nın haberine göre; Fatih Terim'i gören bazı Panathinaikos taraftarları ıslıklamalara başladı.Stadyumdaki bin ile 2 bin kişilik taraftar grubunun, Fatih Terim'in röportaj için yeniden sahaya çıktığı anda yuhalayarak tepki gösterdiği belirtildi. Panathinaikos taraftarlarının şampiyonluk yarışından uzaklaşılmasının baş sorumlusu olarak Fatih Terim'i gördüğü aktarıldı.Yunanistan Süper Ligi'nde lider AEK'nın PAOK'a 3-2 mağlup olmasının ardından puan farkı 4 olarak kaldı. PAOK ise 1 maç eksiğine rağmen Panathinaikos ile puanını eşitledi.Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda gelecek hafta PAOK deplasmanında sahaya çıkacak. Fatih Terim'in öğrencileri ligin son maçında ise ezeli rakibi Olympiakos'un sahasında puan arayacak.Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda puan durumu şu şekilde:1 - 75 puan | AEK2 - 71 puan | Panathinaikos3 - 71 puan | PAOK*4 - 70 puan | Olympiakos*5 - 52 puan | Aris6 - 35 puan | Lamia*Olympiakos ve PAOK'un 1 maçı eksik.
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fatih terim, panathinaikos, maç, futbol, yunanistan, olympiakos
fatih terim, panathinaikos, maç, futbol, yunanistan, olympiakos

Panathinaikos'ta olaylı maç: Fatih Terim sinirden telefonunu fırlattı, taraftarlar yuhaladı

07:03 29.04.2024
© AA / Panagiotis MoschandreouYunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'nda lider AEK'nın puansız geçtiği haftada Panathinaikos, sahasınra ağırladığı Aris'e 1-0 mağlup olarak zirve ile puan farkını azaltma şansını harcarken maç içerisinde çok sinirlenen Fatih Terim, elindeki telefonu yere fırlattı. Öte yandan Fatih Terim maçın ardından taraftarlar tarafından protesto edildi.
Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nun 34'üncü haftasında Panathinaikos ile Aris karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Aris'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Panathinaikos'ta Fatih Terim'in maç içerisindeki tepkisi Yunanistan'da gündem oldu. Sport 24'ün haberine göre; Fatih Terim, Aris maçında çok sinirlendi. Tecrübeli teknik direktörün daha sonra elindeki telefonu fırlattığı aktarıldı.
Fatih Terim'in röportajı sırasında bir başka olayın daha yaşandığı öğrenildi. SDNA'nın haberine göre; Fatih Terim'i gören bazı Panathinaikos taraftarları ıslıklamalara başladı.
Stadyumdaki bin ile 2 bin kişilik taraftar grubunun, Fatih Terim'in röportaj için yeniden sahaya çıktığı anda yuhalayarak tepki gösterdiği belirtildi. Panathinaikos taraftarlarının şampiyonluk yarışından uzaklaşılmasının baş sorumlusu olarak Fatih Terim'i gördüğü aktarıldı.
Yunanistan Süper Ligi'nde lider AEK'nın PAOK'a 3-2 mağlup olmasının ardından puan farkı 4 olarak kaldı. PAOK ise 1 maç eksiğine rağmen Panathinaikos ile puanını eşitledi.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda gelecek hafta PAOK deplasmanında sahaya çıkacak. Fatih Terim'in öğrencileri ligin son maçında ise ezeli rakibi Olympiakos'un sahasında puan arayacak.
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda puan durumu şu şekilde:
1 - 75 puan | AEK
2 - 71 puan | Panathinaikos
3 - 71 puan | PAOK*
4 - 70 puan | Olympiakos*
5 - 52 puan | Aris
6 - 35 puan | Lamia
*Olympiakos ve PAOK'un 1 maçı eksik.
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