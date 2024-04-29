https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/panathinaikosta-olayli-mac-fatih-terim-sinirden-telefonunu-firlatti-taraftarlar-yuhaladi-1083255485.html

Panathinaikos'ta olaylı maç: Fatih Terim sinirden telefonunu fırlattı, taraftarlar yuhaladı

Panathinaikos'ta olaylı maç: Fatih Terim sinirden telefonunu fırlattı, taraftarlar yuhaladı

Sputnik Türkiye

Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'nda lider AEK'nın puansız geçtiği haftada Panathinaikos, sahasınra ağırladığı Aris'e 1-0 mağlup olarak zirve ile puan... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T07:03+0300

2024-04-29T07:03+0300

2024-04-29T07:03+0300

spor

fatih terim

panathinaikos

maç

futbol

yunanistan

olympiakos

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Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nun 34'üncü haftasında Panathinaikos ile Aris karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Aris'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Panathinaikos'ta Fatih Terim'in maç içerisindeki tepkisi Yunanistan'da gündem oldu. Sport 24'ün haberine göre; Fatih Terim, Aris maçında çok sinirlendi. Tecrübeli teknik direktörün daha sonra elindeki telefonu fırlattığı aktarıldı.Fatih Terim'in röportajı sırasında bir başka olayın daha yaşandığı öğrenildi. SDNA'nın haberine göre; Fatih Terim'i gören bazı Panathinaikos taraftarları ıslıklamalara başladı.Stadyumdaki bin ile 2 bin kişilik taraftar grubunun, Fatih Terim'in röportaj için yeniden sahaya çıktığı anda yuhalayarak tepki gösterdiği belirtildi. Panathinaikos taraftarlarının şampiyonluk yarışından uzaklaşılmasının baş sorumlusu olarak Fatih Terim'i gördüğü aktarıldı.Yunanistan Süper Ligi'nde lider AEK'nın PAOK'a 3-2 mağlup olmasının ardından puan farkı 4 olarak kaldı. PAOK ise 1 maç eksiğine rağmen Panathinaikos ile puanını eşitledi.Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda gelecek hafta PAOK deplasmanında sahaya çıkacak. Fatih Terim'in öğrencileri ligin son maçında ise ezeli rakibi Olympiakos'un sahasında puan arayacak.Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda puan durumu şu şekilde:1 - 75 puan | AEK2 - 71 puan | Panathinaikos3 - 71 puan | PAOK*4 - 70 puan | Olympiakos*5 - 52 puan | Aris6 - 35 puan | Lamia*Olympiakos ve PAOK'un 1 maçı eksik.

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