Okan Buruk: Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
07:17
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
09:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
09:45
1 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
10:18
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
11:10
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
11:21
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
11:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
12:11
3 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
16:21
1 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
16:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
17:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/okan-buruk-beklemedigimiz-kadar-rahat-bir-galibiyet-oldu-1083512477.html
Okan Buruk: Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu
Okan Buruk: Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşısında çok üstün oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu"... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T23:19+0300
2024-05-05T23:19+0300
spor
okan buruk
galatasaray
mauro icardi
şampiyonluk
sivasspor
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/05/1073180348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c62cdc0af2bcbc694fd9da1355408f2.jpg
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçı da kazanıp rekor kırarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.Buruk, ligin 35. haftasında RAMS Park'ta EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yendikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Rakiplerinin özellikle savunma ağırlıklı dizilişi olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Çok pozisyon vermelerine rağmen az gol yiyorlardı. Özellikle uzun toplar ve geçiş hücumlarıyla gol bulan ve maç kazanan bir takımdı. Erken oyuna girdik, erken goller attık. Hücum anlamında hareketliliğimiz, ayak kalitemiz çok iyiydi. Çok büyük bir baskı da görmedik. Özellikle üç futbolcunun Icardi'ye yakın oynaması pozisyonlara girmemizi sağladı. Oyunun bütün bölümlerinde üstündük. Bence skor daha da artabilirdi. Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu. Sivasspor ligin dirençli takımlarından biri. Herkesin korkusu vardı. Özellikle büyük takımlara karşı aldıkları puanlarla herkesin gözünü korkutuyorlardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bizim için gol sayısı çok önemli. Bir yandan puan farkını açarken, diğer yandan averajda farkı yukarı taşıdık. Son 6 maçtaki takımın ofansif performansından memnunum. Haftada bir maç bizi farklı bir yere getirdi. Oyuncularıma, muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye ediyorum." diye konuştu.Son 3 haftaya ciddi bir puan avantajıyla önde girmelerine rağmen ciddiyet ve konsantrasyondan ödün vermek istemediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Maçımızı oynadık. Yarın rakibimizin maçı var. Lig devam ediyor. Ciddiyetimizi ve konsantrasyonumuzu yükselterek devam ediyoruz. Bugün çok fazla odaklanmıştık. Rakibimizin maçlarına ve puan durumuna bakmadan 16 maç üst üste kazandık. Şimdi üç maç daha var. Onları da kazanıp yeni bir rekor kırmak istiyoruz. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla Karagümrük maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.'Burada bir kader birliği yaptık'Okan Buruk, hedeflerinin olduğunu belirterek Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin sorulması üzerine Buruk, "Sözleşmemizi tabii ki konuştuk. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Erden Bey bir aradayız. Burada bir kader birliği yaptık. Bir sonraki sezon için lig bittikten sonra oturup konuşacağız. Önce inşallah şampiyonluğumuzu yaşayalım. Çok önemli bir yerdeyiz. Burada kafamızı karıştıracak hiçbir şey olmaması lazım. Lig bittikten sonra en kısa zamanda hallederiz." şeklinde görüş belirtti.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Avrupa'da çalışma hedefiyle ilgili şunları kaydetti:Yunan basınında Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddianın sorulması üzerine Buruk, "İddia hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. Yunan basını ile Icardi'nin ne alakası var bilemiyorum. Artık sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız ve Icardi mutlu, biz mutluyuz. Geçen sezon başlayıp bu sezon süren hedeflerimiz, önümüzdeki sezon da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/galatasaraydan-6-gollu-galibiyet-super-ligde-yeni-rekor-1083510714.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/05/1073180348_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bee8c6594fd2dde05ead491641f5b58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okan buruk, galatasaray, mauro icardi, şampiyonluk, sivasspor
okan buruk, galatasaray, mauro icardi, şampiyonluk, sivasspor

Okan Buruk: Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu

23:19 05.05.2024
© İHA / SAMET YALÇINGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
Abone ol
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşısında çok üstün oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçı da kazanıp rekor kırarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.
Buruk, ligin 35. haftasında RAMS Park'ta EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yendikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Rakiplerinin özellikle savunma ağırlıklı dizilişi olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Çok pozisyon vermelerine rağmen az gol yiyorlardı. Özellikle uzun toplar ve geçiş hücumlarıyla gol bulan ve maç kazanan bir takımdı. Erken oyuna girdik, erken goller attık. Hücum anlamında hareketliliğimiz, ayak kalitemiz çok iyiydi. Çok büyük bir baskı da görmedik. Özellikle üç futbolcunun Icardi'ye yakın oynaması pozisyonlara girmemizi sağladı. Oyunun bütün bölümlerinde üstündük. Bence skor daha da artabilirdi. Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu. Sivasspor ligin dirençli takımlarından biri. Herkesin korkusu vardı. Özellikle büyük takımlara karşı aldıkları puanlarla herkesin gözünü korkutuyorlardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bizim için gol sayısı çok önemli. Bir yandan puan farkını açarken, diğer yandan averajda farkı yukarı taşıdık. Son 6 maçtaki takımın ofansif performansından memnunum. Haftada bir maç bizi farklı bir yere getirdi. Oyuncularıma, muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye ediyorum." diye konuştu.
Son 3 haftaya ciddi bir puan avantajıyla önde girmelerine rağmen ciddiyet ve konsantrasyondan ödün vermek istemediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Maçımızı oynadık. Yarın rakibimizin maçı var. Lig devam ediyor. Ciddiyetimizi ve konsantrasyonumuzu yükselterek devam ediyoruz. Bugün çok fazla odaklanmıştık. Rakibimizin maçlarına ve puan durumuna bakmadan 16 maç üst üste kazandık. Şimdi üç maç daha var. Onları da kazanıp yeni bir rekor kırmak istiyoruz. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla Karagümrük maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

'Burada bir kader birliği yaptık'

Okan Buruk, hedeflerinin olduğunu belirterek Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.
Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin sorulması üzerine Buruk, "Sözleşmemizi tabii ki konuştuk. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Erden Bey bir aradayız. Burada bir kader birliği yaptık. Bir sonraki sezon için lig bittikten sonra oturup konuşacağız. Önce inşallah şampiyonluğumuzu yaşayalım. Çok önemli bir yerdeyiz. Burada kafamızı karıştıracak hiçbir şey olmaması lazım. Lig bittikten sonra en kısa zamanda hallederiz." şeklinde görüş belirtti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Avrupa'da çalışma hedefiyle ilgili şunları kaydetti:
"Türk teknik adamlar için Avrupa bir yol. Oyuncularımız çok fazla gidiyor ama Türk teknik adamların sayısı az. İlerisi için olabilir ama ilk amacım Galatasaray ile çok büyük başarılar kazanmak, bu yolda devam etmek. Benim en büyük ve değerli hayalim burada olmaktı. İlk düşüncem bunu devam ettirmek. İleride düşünülebilir ama zaten çok önemli bir kulüpteyim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünyaya oyun ve isim olarak kendimizi gösterdik. Önümüzdeki sezon kendimize daha büyük bir hedef koymak zorundayız."
Yunan basınında Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddianın sorulması üzerine Buruk, "İddia hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. Yunan basını ile Icardi'nin ne alakası var bilemiyorum. Artık sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız ve Icardi mutlu, biz mutluyuz. Geçen sezon başlayıp bu sezon süren hedeflerimiz, önümüzdeki sezon da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
SPOR
Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor
22:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала