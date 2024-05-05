https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/okan-buruk-beklemedigimiz-kadar-rahat-bir-galibiyet-oldu-1083512477.html

Okan Buruk: Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu

Okan Buruk: Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşısında çok üstün oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu"... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T23:19+0300

2024-05-05T23:19+0300

2024-05-05T23:19+0300

spor

okan buruk

galatasaray

mauro icardi

şampiyonluk

sivasspor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçı da kazanıp rekor kırarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.Buruk, ligin 35. haftasında RAMS Park'ta EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yendikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Rakiplerinin özellikle savunma ağırlıklı dizilişi olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Çok pozisyon vermelerine rağmen az gol yiyorlardı. Özellikle uzun toplar ve geçiş hücumlarıyla gol bulan ve maç kazanan bir takımdı. Erken oyuna girdik, erken goller attık. Hücum anlamında hareketliliğimiz, ayak kalitemiz çok iyiydi. Çok büyük bir baskı da görmedik. Özellikle üç futbolcunun Icardi'ye yakın oynaması pozisyonlara girmemizi sağladı. Oyunun bütün bölümlerinde üstündük. Bence skor daha da artabilirdi. Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu. Sivasspor ligin dirençli takımlarından biri. Herkesin korkusu vardı. Özellikle büyük takımlara karşı aldıkları puanlarla herkesin gözünü korkutuyorlardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bizim için gol sayısı çok önemli. Bir yandan puan farkını açarken, diğer yandan averajda farkı yukarı taşıdık. Son 6 maçtaki takımın ofansif performansından memnunum. Haftada bir maç bizi farklı bir yere getirdi. Oyuncularıma, muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye ediyorum." diye konuştu.Son 3 haftaya ciddi bir puan avantajıyla önde girmelerine rağmen ciddiyet ve konsantrasyondan ödün vermek istemediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Maçımızı oynadık. Yarın rakibimizin maçı var. Lig devam ediyor. Ciddiyetimizi ve konsantrasyonumuzu yükselterek devam ediyoruz. Bugün çok fazla odaklanmıştık. Rakibimizin maçlarına ve puan durumuna bakmadan 16 maç üst üste kazandık. Şimdi üç maç daha var. Onları da kazanıp yeni bir rekor kırmak istiyoruz. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla Karagümrük maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.'Burada bir kader birliği yaptık'Okan Buruk, hedeflerinin olduğunu belirterek Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin sorulması üzerine Buruk, "Sözleşmemizi tabii ki konuştuk. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Erden Bey bir aradayız. Burada bir kader birliği yaptık. Bir sonraki sezon için lig bittikten sonra oturup konuşacağız. Önce inşallah şampiyonluğumuzu yaşayalım. Çok önemli bir yerdeyiz. Burada kafamızı karıştıracak hiçbir şey olmaması lazım. Lig bittikten sonra en kısa zamanda hallederiz." şeklinde görüş belirtti.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Avrupa'da çalışma hedefiyle ilgili şunları kaydetti:Yunan basınında Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddianın sorulması üzerine Buruk, "İddia hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. Yunan basını ile Icardi'nin ne alakası var bilemiyorum. Artık sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız ve Icardi mutlu, biz mutluyuz. Geçen sezon başlayıp bu sezon süren hedeflerimiz, önümüzdeki sezon da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/galatasaraydan-6-gollu-galibiyet-super-ligde-yeni-rekor-1083510714.html

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okan buruk, galatasaray, mauro icardi, şampiyonluk, sivasspor