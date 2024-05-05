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Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor
Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı karşılaşmadan 6-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 96 puana ulaşarak Süper Lig... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T22:10+0300
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spor
galatasaray sk
galatasaray
mauro icardi
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.RAMS Park'ta 45 binin üzerinde taraftarın önünde yapılan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 11. dakikada Hakim Ziyech, 38. dakikada ise Dries Mertens'in attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.Sivas temsilcisi, müsabakanın 54. dakikasında Caner Osmanpaşa'nın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Bu golün ardından hemen toparlanan Galatasaray, 59. dakikada Mauro Icardi, 60. dakikada Ziyech ile bir anda skoru 4-1'e getirdi. Mücadelenin 73. dakikasında Mertens, 85. dakikasında ise Icardi ile goller bulan "Cimbom" sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla Galatasaray 35. haftada 31. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar puanını 96'ya çıkardı. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, maç fazlasıyla farkı 7'ye yükseltti.Ligde son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak formda geldiği İstanbul'dan farklı yenilgiyle ayrılan Sivasspor ise 48 puanda kaldı.Süper Lig'de puan rekoru kırdıGalatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunun yeni sahibi oldu.Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.Geçen hafta Yukatel Adana Demirspor müsabakasını kazanarak 93 puana ulaşan Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmişti.Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanını elde etmek olacak.İç sahada gol atma rekorunu geliştirdiGalatasaray, sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.Son olarak geçen sezonun ilk haftasında, iç sahada 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.Kulüp tarihinin iç sahada üst üste gol atma rekorunu Aralık 2000-Kasım 2002 arasında 34 müsabakayla yakalayan Galatasaray, bu alanda yeni bir rekora imza attı.Kendi rekorunu bir adım ileri taşıdıGalatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste kazanma rekorunu bir maç daha artırdı.Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste 16. maçını kazandı. Geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Galatasaray, bu başarısına bir zafer daha ekledi.Süper Lig'de 23 maçtır yenilmiyorSarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.Evinde bu sezon 18'de 18 yaptıGalatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.Sahasında 35 maçtır kaybetmiyorGalatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancı oyuncusu olduGalatasaray'ın gol krallığı yarışında zirvede yer alan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi durdurulamıyor.Sivasspor müsabakasına kadar son 6 lig maçında 7 gol atan Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Üst üste 7 müsabakada 9. kez topu filelerle buluşturan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 gole ulaştı.İki sezonda resmi maçlarda 53 gole ulaşan Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.Ziyech, son 4 maçta 4. golünü attıSon haftaların formda futbolcularından Hakim Ziyech, gollerine devam ediyor.Bu sezon sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Faslı futbolcu, son haftalarda golleriyle takımını şampiyonluk yarışında taşıyan isimlerden biri oldu.Forma giydiği ilk 12 Süper Lig mücadelesinde 2 kez ağları havalandıran Ziyech, son 4 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 6 gole ulaşan yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez skoru değiştirdi.Mertens, 8. golünü attıGalatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 8. kez gol sevinci yaşadı.Sarı-kırmızılı takımda 2 golle galibiyeti getiren oyunculardan olan Mertens, bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Avrupa'da da 3 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 11 gole ulaştı.Mertens, ayrıca bu sezon ligde 17 kez asist yaparak takımına önemli katkı verdi.Asistler Barış Alper'denGalatasaray'da bu sezonun flaş oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yaptığı asistlerle maça damga vurdu.Sarı-kırmızılı ekibe farklı mevkilerde yaptığı katkıyla göz dolduran Barış Alper, Sivasspor mücadelesinde de asistlerle ön plana çıktı.Genç yıldız, Hakim Ziyech'in 11, Dries Mertens'in ise 38. dakikada attığı gollerde son pası veren oyuncu oldu.Devre arası şampiyonlar taraftarlarla buluştuTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.Müsabakanın devre arasında stadın zeminine çıkan sarı-kırmızılı kadın futbolcular, kazanılan zaferi tribünlerle kutladı. Kadın futbol takımına başkan Dursun Özbek de eşlik etti.
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galatasaray sk, galatasaray, mauro icardi
galatasaray sk, galatasaray, mauro icardi

Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet: Süper Lig'de yeni rekor

22:10 05.05.2024
© AA / Mehmet Murat ÖnelIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı karşılaşmadan 6-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 96 puana ulaşarak Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım olmayı başardı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
RAMS Park'ta 45 binin üzerinde taraftarın önünde yapılan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 11. dakikada Hakim Ziyech, 38. dakikada ise Dries Mertens'in attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.
Sivas temsilcisi, müsabakanın 54. dakikasında Caner Osmanpaşa'nın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Bu golün ardından hemen toparlanan Galatasaray, 59. dakikada Mauro Icardi, 60. dakikada Ziyech ile bir anda skoru 4-1'e getirdi. Mücadelenin 73. dakikasında Mertens, 85. dakikasında ise Icardi ile goller bulan "Cimbom" sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray 35. haftada 31. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar puanını 96'ya çıkardı. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, maç fazlasıyla farkı 7'ye yükseltti.
Ligde son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak formda geldiği İstanbul'dan farklı yenilgiyle ayrılan Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

Süper Lig'de puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunun yeni sahibi oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.
Geçen hafta Yukatel Adana Demirspor müsabakasını kazanarak 93 puana ulaşan Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmişti.
Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanını elde etmek olacak.

İç sahada gol atma rekorunu geliştirdi

Galatasaray, sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
Son olarak geçen sezonun ilk haftasında, iç sahada 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.
Kulüp tarihinin iç sahada üst üste gol atma rekorunu Aralık 2000-Kasım 2002 arasında 34 müsabakayla yakalayan Galatasaray, bu alanda yeni bir rekora imza attı.

Kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste kazanma rekorunu bir maç daha artırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste 16. maçını kazandı. Geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Galatasaray, bu başarısına bir zafer daha ekledi.

Süper Lig'de 23 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Evinde bu sezon 18'de 18 yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.
RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasında 35 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancı oyuncusu oldu
Galatasaray'ın gol krallığı yarışında zirvede yer alan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi durdurulamıyor.
Sivasspor müsabakasına kadar son 6 lig maçında 7 gol atan Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Üst üste 7 müsabakada 9. kez topu filelerle buluşturan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 gole ulaştı.
İki sezonda resmi maçlarda 53 gole ulaşan Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Ziyech, son 4 maçta 4. golünü attı

Son haftaların formda futbolcularından Hakim Ziyech, gollerine devam ediyor.
Bu sezon sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Faslı futbolcu, son haftalarda golleriyle takımını şampiyonluk yarışında taşıyan isimlerden biri oldu.
Forma giydiği ilk 12 Süper Lig mücadelesinde 2 kez ağları havalandıran Ziyech, son 4 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 6 gole ulaşan yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez skoru değiştirdi.

Mertens, 8. golünü attı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 8. kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımda 2 golle galibiyeti getiren oyunculardan olan Mertens, bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Avrupa'da da 3 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 11 gole ulaştı.
Mertens, ayrıca bu sezon ligde 17 kez asist yaparak takımına önemli katkı verdi.

Asistler Barış Alper'den

Galatasaray'da bu sezonun flaş oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yaptığı asistlerle maça damga vurdu.
Sarı-kırmızılı ekibe farklı mevkilerde yaptığı katkıyla göz dolduran Barış Alper, Sivasspor mücadelesinde de asistlerle ön plana çıktı.
Genç yıldız, Hakim Ziyech'in 11, Dries Mertens'in ise 38. dakikada attığı gollerde son pası veren oyuncu oldu.

Devre arası şampiyonlar taraftarlarla buluştu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.
Müsabakanın devre arasında stadın zeminine çıkan sarı-kırmızılı kadın futbolcular, kazanılan zaferi tribünlerle kutladı. Kadın futbol takımına başkan Dursun Özbek de eşlik etti.
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