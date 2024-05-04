https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/hamas-heyeti-ateskes-muzakereleri-icin-kahirede-1083477045.html

Hamas heyeti, ateşkes müzakereleri için Kahire'de

Hamas heyeti, ateşkes müzakereleri için Kahire'de

Sputnik Türkiye

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaştığını duyurdu. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T14:30+0300

2024-05-04T14:30+0300

2024-05-04T14:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

kahire

mısır

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Kahire el-İhbariye televizyon kanalının üst düzey bir kaynaktan aktardığına göre, görüşmelere katılmak üzere yola çıkan Hamas heyeti Kahire'ye ulaştı.Ateşkese yönelik yapılan yorumda, Mısır güvenlik heyetinin birçok anlaşmazlık noktasında uzlaşma formülüne ulaştığı ifade edildi.Hamas Hareketi dün akşam yaptığı açıklamada, kendilerinden bir heyetin İsrail ile dolaylı görüşmelerin tamamlanması amacıyla cumartesi günü Kahire'ye gideceğini duyurmuştu.Yine el-İhbariye televizyon kanalı, geçen pazartesi Hamas heyetinin görüşmelerin ardından Kahire'den ayrıldığını, Mısır'ın sunmuş olduğu ateşkes teklifini görüştükten sonra yazılı olarak iletmek üzere yeniden döneceğini ifade etmişti.

israil

gazze

gazze şeridi

kahire

mısır

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israil, israil-filistin, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, kahire, mısır