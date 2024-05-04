https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/hamas-heyeti-ateskes-muzakereleri-icin-kahirede-1083477045.html
Hamas heyeti, ateşkes müzakereleri için Kahire'de
Hamas heyeti, ateşkes müzakereleri için Kahire'de
Sputnik Türkiye
Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaştığını duyurdu. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T14:30+0300
2024-05-04T14:30+0300
2024-05-04T14:30+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
kahire
mısır
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Kahire el-İhbariye televizyon kanalının üst düzey bir kaynaktan aktardığına göre, görüşmelere katılmak üzere yola çıkan Hamas heyeti Kahire'ye ulaştı.Ateşkese yönelik yapılan yorumda, Mısır güvenlik heyetinin birçok anlaşmazlık noktasında uzlaşma formülüne ulaştığı ifade edildi.Hamas Hareketi dün akşam yaptığı açıklamada, kendilerinden bir heyetin İsrail ile dolaylı görüşmelerin tamamlanması amacıyla cumartesi günü Kahire'ye gideceğini duyurmuştu.Yine el-İhbariye televizyon kanalı, geçen pazartesi Hamas heyetinin görüşmelerin ardından Kahire'den ayrıldığını, Mısır'ın sunmuş olduğu ateşkes teklifini görüştükten sonra yazılı olarak iletmek üzere yeniden döneceğini ifade etmişti.
israil
gazze
gazze şeridi
kahire
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israil, israil-filistin, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, kahire, mısır
Hamas heyeti, ateşkes müzakereleri için Kahire'de
Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaştığını duyurdu.
Kahire el-İhbariye televizyon kanalının üst düzey bir kaynaktan aktardığına göre, görüşmelere katılmak üzere yola çıkan Hamas heyeti Kahire'ye ulaştı.
Ateşkese yönelik yapılan yorumda, Mısır güvenlik heyetinin birçok anlaşmazlık noktasında uzlaşma formülüne ulaştığı ifade edildi.
Hamas Hareketi dün akşam yaptığı açıklamada, kendilerinden bir heyetin İsrail ile dolaylı görüşmelerin tamamlanması amacıyla cumartesi günü Kahire'ye gideceğini duyurmuştu.
Yine el-İhbariye televizyon kanalı, geçen pazartesi Hamas heyetinin görüşmelerin ardından Kahire'den ayrıldığını, Mısır'ın sunmuş olduğu ateşkes teklifini görüştükten sonra yazılı olarak iletmek üzere yeniden döneceğini ifade etmişti.