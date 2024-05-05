https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/mecliste-bu-hafta-fahis-fiyata-agir-yaptirim-geliyor-1083511730.html

Meclis'te bu hafta: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Meclis'te bu hafta: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Gözler fahiş fiyat ile mücadeleye dair AK Parti tarafından Meclise sunulan kanun teklifinin... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T22:34+0300

2024-05-05T22:34+0300

2024-05-05T22:34+0300

türkiye

tbmm

meclis

fahiş fiyat

ak parti

piyasa

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Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine devam ediyor.Yeni haftada fahiş fiyat ile mücadele kanun teklifi Meclis'in önemli başlığı olacak.AK Parti'nin hazırladığı 23 maddelik kanun teklifi ile Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılacak.Düzenleme ile piyasa dengesini bozan işletmelere ağır cezalar verilecek. Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilebilecek.Teklifin görüşmeleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başlayacak.Meclis bu hafta uluslararası sözleşmelere yönelik mesai yapacakMeclis Genel Kurulu bu hafta uluslararası sözleşmelere yönelik mesai yapacak.Aralarında Katar ve Özbekistan ile imzalananların da bulunduğu çok sayıdaki anlaşma Genel Kurul'da görüşülecek.Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan bir diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor. Dışişleri Vakfı'nın kurulabilmesini sağlayacak kanun teklifi ile kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor.Genel başkanlar da bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.Salı ve Çarşamba günü partilerin grup toplantıları gerçekleşecek.

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