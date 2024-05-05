https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/kabine-yarin-toplaniyor-gundemde-ogretmen-atamalari-var-1083508101.html

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde öğretmen atamaları var

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde öğretmen atamaları var

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda; ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamalarının ele... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T19:26+0300

2024-05-05T19:26+0300

2024-05-05T19:26+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

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öğretmen

atama

öğretmen atamaları

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Enflasyonla mücadele, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararı ve öğretmen atamaları...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısının gündemi yoğun...Türkiye, İsrail'e 54 ürün grubunda uyguladığı ihracat kısıtlamasını tüm ürünler için genişletti.Beştepe'deki kabine toplantısında kararın etkileri değerlendirilecek.Güncel ekonomik gelişmeler de değerlendirilecekNisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele...Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak.Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.Atanacak öğretmen sayısı ve branşların ele alınması bekleniyorÖğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bakan-tekin-ogretmen-atamalari-icin-tarih-verdi-kontenjan-dagilimi-aciklanacak-1083478185.html

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