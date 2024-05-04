https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ukraynali-milletvekili-kiev-avrupadan-askeri-birlikler-gondermesini-isteyebilir-1083485156.html
Ukraynalı milletvekili: Kiev Avrupa’dan askeri birlikler göndermesini isteyebilir
Ukraynalı milletvekili: Kiev Avrupa’dan askeri birlikler göndermesini isteyebilir
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, Kiev’in Avrupalı müttefiklerinden askeri birlikler göndermelerini isteyebileceğini belirtti. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T20:58+0300
2024-05-04T20:58+0300
2024-05-04T20:58+0300
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Fransız televizyonu LCI'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya ile olan çatışmada kendi askeri personel sayısının yetersiz kalması halinde Avrupalı müttefiklerinden askeri birlikler isteyebileceğini söyledi.Gonçarenko, “Cephedeki durum bize Ukrayna'nın Avrupa'nın askeri desteği ve birlikleri olmadan Putin'i tek başına durduramayacağını gösterirse evet, kesinlikle askeri birlikler istememizin mümkün olacağını düşünüyorum” dedi.Goncharenko ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna'ya asker gönderme fikri için teşekkür ederek açıklamalarını ‘iyi bir sinyal’ olarak değerlendirdi.Daha önce The Economist'e verdiği röportajda Macron, Rus ordusunun cephe hattını geçmesi ve Kiev'den talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri olasılığını dışlamadığını belirterek, birçok AB ülkesinin Paris'in bu konudaki görüşünü paylaştığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/macronun-kieve-asker-gonderme-fikrine-italyadan-yanit-mudahil-olmamiz-icin-hicbir-durum-yok-1083483587.html
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ukrayna, yüksek rada, avrupa, asker, emmanuel macron, lci, rusya, the economist
ukrayna, yüksek rada, avrupa, asker, emmanuel macron, lci, rusya, the economist
Ukraynalı milletvekili: Kiev Avrupa’dan askeri birlikler göndermesini isteyebilir
Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko, Kiev’in Avrupalı müttefiklerinden askeri birlikler göndermelerini isteyebileceğini belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Fransız televizyonu LCI'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya ile olan çatışmada kendi askeri personel sayısının yetersiz kalması halinde Avrupalı müttefiklerinden askeri birlikler isteyebileceğini söyledi.
Gonçarenko, “Cephedeki durum bize Ukrayna'nın Avrupa'nın askeri desteği ve birlikleri olmadan Putin'i tek başına durduramayacağını gösterirse evet, kesinlikle askeri birlikler istememizin mümkün olacağını düşünüyorum” dedi.
Goncharenko ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna'ya asker gönderme fikri için teşekkür ederek açıklamalarını ‘iyi bir sinyal’ olarak değerlendirdi.
Daha önce The Economist'e verdiği röportajda Macron, Rus ordusunun cephe hattını geçmesi ve Kiev'den talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri olasılığını dışlamadığını belirterek, birçok AB ülkesinin Paris'in bu konudaki görüşünü paylaştığını ifade etmişti.