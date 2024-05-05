https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/lavrov-batili-politikacilarin-hicbiri-ciddi-konusmaya-hazir-degil-1083511629.html
Lavrov: Batılı politikacıların hiçbiri ciddi konuşmaya hazır değil
Lavrov: Batılı politikacıların hiçbiri ciddi konuşmaya hazır değil
Sputnik Türkiye
Batı, Ukrayna ve Rusya arasında müzakere olasılığını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu konuda ‘henüz konuşacak kimsenin olmadığını’, Batılı veya... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T22:24+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna'nın ATV televizyonuna verdiği röportajda Batı, Ukrayna ve Rusya arasında müzakere olasılığını yorumladı. Lavrov, bu konuda ‘henüz konuşacak kimsenin olmadığını’, Batılı veya Ukraynalı politikacıların sadece İsviçre’de toplantı şeklinde bir müzakere parodisi ‘oynadıklarını’ söyledi.“Gerçeklere dayalı müzakerelere ciddi olarak açığız” vurgusunu yapan Lavrov, ancak Rusya’nın şu veya bu şekilde ‘Zelenskiy formülünü’ destekleyen hiçbir etkinliğe katılmayacağının altını çizdi.‘İsviçre'deki toplantının bazı katılımcıları, Rusyasız görüşmelerin anlamsızlığını anlatmak istiyor’Lavrov, İsviçre’de Ukrayna konulu toplantıya katılmayı planlayan bazı ülkelerin bunu yalnızca Rusyasız müzakerelerin anlamsızlığını anlatmak için yapmak istediklerini vurguladı.“Bazıları katılıyor ancak daha sonra bize, bunu sadece Rusya’nın katılımı olmadan ve ültimatomlara dayalı olan bu tür etkinliklerin anlamsızlığını anlatmak için katıldıklarını açıklıyor. Bazıları ise hayal kırıklığına uğramış durumda ve bu tür etkinliklere katılmayı bıraktı” diyen Lavrov, aynı zamanda Batı’nın ‘şu ya da bu şekilde, şantaj ve yalanlarla’ azami sayıda gelişmekte olan ülkeyi ve Küresel Güney ülkesini İsviçre’deki ‘toplanmalara’ çekmeye çalıştığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/lavrov-crocus-saldirisi-sonrasi-yapilan-yabanci-denetimleri-bir-dine-veya-milliyete-ozgu-degil-1083324509.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vladimir zelenskiy, müzakere
Lavrov: Batılı politikacıların hiçbiri ciddi konuşmaya hazır değil
22:24 05.05.2024 (güncellendi: 22:47 05.05.2024)
Batı, Ukrayna ve Rusya arasında müzakere olasılığını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu konuda ‘henüz konuşacak kimsenin olmadığını’, Batılı veya Ukraynalı politikacıların hiçbirinin ciddi konuşmaya hazır olmayıp, sadece İsviçre’de toplantı şeklinde bir müzakere parodisi ‘oynadıklarını’ belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna'nın ATV televizyonuna verdiği röportajda Batı, Ukrayna ve Rusya arasında müzakere olasılığını yorumladı. Lavrov, bu konuda ‘henüz konuşacak kimsenin olmadığını’, Batılı veya Ukraynalı politikacıların sadece İsviçre’de toplantı şeklinde bir müzakere parodisi ‘oynadıklarını’ söyledi.
“Gerçeklere dayalı müzakerelere ciddi olarak açığız” vurgusunu yapan Lavrov, ancak Rusya’nın şu veya bu şekilde ‘Zelenskiy formülünü’ destekleyen hiçbir etkinliğe katılmayacağının altını çizdi.
‘İsviçre'deki toplantının bazı katılımcıları, Rusyasız görüşmelerin anlamsızlığını anlatmak istiyor’
Lavrov, İsviçre’de Ukrayna konulu toplantıya katılmayı planlayan bazı ülkelerin bunu yalnızca Rusyasız müzakerelerin anlamsızlığını anlatmak için yapmak istediklerini vurguladı.
“Bazıları katılıyor ancak daha sonra bize, bunu sadece Rusya’nın katılımı olmadan ve ültimatomlara dayalı olan bu tür etkinliklerin anlamsızlığını anlatmak için katıldıklarını açıklıyor. Bazıları ise hayal kırıklığına uğramış durumda ve bu tür etkinliklere katılmayı bıraktı” diyen Lavrov, aynı zamanda Batı’nın ‘şu ya da bu şekilde, şantaj ve yalanlarla’ azami sayıda gelişmekte olan ülkeyi ve Küresel Güney ülkesini İsviçre’deki ‘toplanmalara’ çekmeye çalıştığını vurguladı.