https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/lavrov-crocus-saldirisi-sonrasi-yapilan-yabanci-denetimleri-bir-dine-veya-milliyete-ozgu-degil-1083324509.html

Lavrov: Crocus saldırısı sonrası yapılan 'yabancı denetimleri' bir dine veya milliyete özgü değil

Lavrov: Crocus saldırısı sonrası yapılan 'yabancı denetimleri' bir dine veya milliyete özgü değil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Crocus City Hall'de yaşanan terör saldırısının ardından ülkeye gelen yabancılara uygulanan denetimlerin geçici önlemler olduğunu... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T16:16+0300

2024-04-30T16:16+0300

2024-04-30T16:16+0300

dünya

crocus city hall

sergey lavrov

sirojiddin muhriddin

tacikistan

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

terör saldırısı

terör saldırıları

moskova

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Tacikistan vatandaşları tarafından gerçekleştirilen Crocus terör saldırısının yansımalarını Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin'le konuştuğu bildirildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Muhriddin'le telefon görüşmesi yapan Lavrov, mevkidaşına ilgili birimler tarafından Rus mevzuatına uygun olarak alınan terörle mücadele önlemleri hakkında detaylı ek açıklamalar sundu.Crocus City Hall'de yaşanan trajik olaylar nedeniyle Rusya'ya giriş yapan yabancılara yönelik daha detaylı denetimler yapıldığını kaydeden Lavrov, bunların geçici önlemler olduğunun ve herhangi bir dine veya milliyete özgü olmadığının altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakanı, sınır kontrol noktalarındaki durumun kademeli olarak normale döneceğini de belirtti.'Rusya, radikal İslamcı gruplar için bir terör hedefi değil'Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu Kongresi'nde konuşan Rus lider Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısının amacını açıklayarak, eylemi azmettirenlerin IŞİD'in Afganistan kolu Horasan Vilayeti olduğu yönündeki iddiaları bir nevi reddetmişti.Devlet Başkanı Putin, "Rusya, radikal İslamcıların düzenlediği terör saldırılarının hedefi olamaz. Zira biz, mezhepler arası uzlaşı ve birliğin, dinler arası birliğin, etnik gruplar arası birliğin eşsiz bir örneğini sergileyen bir ülkeyiz" demişti.22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonunda kanlı terör saldırısı düzenlenmiş, 145 kişi hayatını kaybetmişti.Soruşturma kapsamında şimdiye dek 4'ü saldırıyı doğrudan gerçekleştiren 4 Tacikistan vatandaşı olmak üzere 12 zanlı yakalanmış ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine koyulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/putin-rusya-radikal-islamci-gruplar-icin-bir-teror-hedefi-degil-1082469121.html

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crocus city hall, sergey lavrov, sirojiddin muhriddin, tacikistan, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, terör saldırısı, terör saldırıları, moskova