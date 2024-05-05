https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/kurumlar-vergisi-beyannamesi-icin-son-gun-1083511934.html

Kurumlar vergisi beyannamesi için son gün

Kurumlar vergisi beyannamesi için son gün

Sputnik Türkiye

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T22:42+0300

2024-05-05T22:42+0300

2024-05-05T22:43+0300

ekonomi

vergi

kurumlar vergisi

gelir idaresi başkanlığı

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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyannamelerini vermeleri önem taşıyor.Ayrıca, 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de yarın gün sonuna kadar verilebilecek.Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.Vergi ödemeleri internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ya da PTT işyerlerinden de yapılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/mevduat-hesaplari-icin-vergi-karari-bugun-son-gun-1083319457.html

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vergi, kurumlar vergisi, gelir idaresi başkanlığı