https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/kucukcekmecede-5-yasindaki-cocugunun-olumune-iliskin-gozaltina-alinanlardan-biri-tutuklandi-1083495679.html

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'deki su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T13:32+0300

2024-05-05T13:32+0300

2024-05-05T14:09+0300

küçükçekmece

türkiye

kız çocuğu

ölüm

soruşturma

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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanından 1’i tutuklanırken, 2 işçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri biten Ağaç A.Ş. mühendisi Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 makine teknikeri tutuklanırken, 1 kepçe operatörü ile 1 tesisat işçisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.İBB olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbuldaki-1-mayis-gosterileriyle-ilgili-12-kisi-daha-gozaltina-alindi-1083493677.html

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küçükçekmece, kız çocuğu, ölüm, soruşturma