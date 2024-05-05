https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istandulda-olumsuz-alay-yuruyusu-1083509889.html

İstandul’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü

İstandul’da ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü

Sputnik Türkiye

Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin 79. yıl dönümüne adanan ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği Rusya’nın... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T20:36+0300

2024-05-05T20:36+0300

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‘ölümsüz alay’ yürüyüşü

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9 mayıs zafer bayramı

zafer bayramı

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andrey buravov

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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun yazlık binasının alanında düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ etkinliğine diplomatik misyonunun çalışanları ve İstanbul’da yaşayan Rus yurttaşlar katıldı. Yürüyüşten önce ‘Aziz Georgiy Kurdelesi’ etkinliği düzenlendi.Savaşa katılan yakınlarının portrelerini ve bayraklar taşıyan katılımcılar, Mayıs 1917’de İstanbul Boğazı’nda muharebe görevini yerine getirirken batan ‘Morj’ adlı Rus denizaltısının hayatını kaybeden denizcileri anısına yapılan askeri anıta yürüdü.Anıta çelenk ve çiçekler bırakıldı, ayrıca bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan bir miting düzenlendi.Başkonsolos Andrey Buravov, yaptığı konuşmada sözde kolektif Batı ülkelerinin Nazizmin yeni bir kılıkta yeniden canlanmasını aktif olarak teşvik ettiği ortamda Büyük Vatanseverlik Savaşı’na katılanların kahramanlıklarının anısını korumanın önemine dikkat çekti.Türkiye’deki Moskova Patrikhanesi’nin inananlarının ruhani yönetiminden sorumlu rahip Georgiy Sergeyev, şükran duası okudu. Etkinliğin sonunda katılımcılara sahra mutfağından yemekler ikram edildi.Diğer bir ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşünün de İstanbul’un kuzeyinde yapıldığı öğrenildi. Organizatör Rimma Rizayeva, Sputnik’e açıklamasında İstanbul'un kuzeyinde yurttaşların katılımıyla bir ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşünün daha gerçekleştiğini, öncesinde ise en az 30 otomobilin katıldığı bir otomobil geçidinin düzenlendiğini anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/ankaradaki-olumsuz-alay-yuruyusune-buyuk-ilgi-1083495264.html

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Sputnik Türkiye

istanbul, rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ölümsüz alay, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, büyük vatanseverlik savaşı, nazi almanyası, andrey buravov