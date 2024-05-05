https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/ankaradaki-olumsuz-alay-yuruyusune-buyuk-ilgi-1083495264.html
Ankara'daki ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne büyük ilgi
Ankara'daki ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne büyük ilgi
Sputnik Türkiye
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü’ne hazırlanan Rusya’nın Ankara... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T13:26+0300
2024-05-05T13:26+0300
2024-05-05T13:32+0300
dünya
rusya
‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
ölümsüz alay
9 mayıs zafer bayramı
zafer bayramı
nazi almanyası
ikinci dünya savaşı
büyük vatanseverlik savaşı
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene yüzlerce kişi katılırken, yoğun ilgi nedeniyle diplomatik misyon çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden de çok sayıda temsilcinin katıldığı Ölümsüz Alay etkinliğinde konuşan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, birkaç gün önce ülkelerinin gücünü yüceltenlerin bayramı olan İşçi Bayramı’nın da kutlandığını hatırlattı.Bugün aynı zamanda Ortodoks Hristiyanlar tarafından kutlanan Paskalya Bayramı olduğuna da dikkat çeken Yerhov, “Yeniden doğuşun, iyiliğin ve sevginin bayramını kutluyoruz. Bir başka çok önemli bayram ise Zafer Bayramı. Burada, Büyükelçilik topraklarında ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Paskalya ve Zafer Bayramı tarihlerinin çakışması semboliktir ve çok nadirdir. Bu, en son 1945 yılında gerçekleşmiştir. Bugün bu geleneği onurlandırmış olmamız çok güzel. Kahramanlıklarımızı hatırlaması gereken ve hatırlayacak olan çocuklarımızın burada olması çok güzel” ifadelerini kullandı.Yerhov, neredeyse 80 yıl önce olduğu gibi, çalkantılı bir dönemden geçildiğine dikkat çektiği konuşmasını, “Zafere giden yolda, büyük bir ısrarla sürdürülen mücadelenin ön cephesindeyiz” diye sonlandırdı.Ölümsüz Alay ismi verilen yürüyüş, 2. Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri her 9 Mayıs'ta yapılıyor.Ölümsüz Alay, Büyük Vatanseverlik Savaşı katılımcılarının ve kurbanlarının anısını ölümsüzleştirmek amacıyla, Rusya ile birlikteve yakın ve uzak birçok ülkede düzenlenen uluslararası yürüyüş etkinliğine dönüşürken, yürüyüş, ilk olarak 9 Mayıs 2012'de yerel gazetecilerin girişimiyle Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlenmiş ve 2013 yılında tüm Rusya'ya yayılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/moskovada-buyuk-vatanseverlik-savasindaki-zaferin-gecit-torenini-provasi-yapildi-1083447645.html
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rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ölümsüz alay, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, nazi almanyası, ikinci dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı
rusya, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ölümsüz alay, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, nazi almanyası, ikinci dünya savaşı, büyük vatanseverlik savaşı
Ankara'daki ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşüne büyük ilgi
13:26 05.05.2024 (güncellendi: 13:32 05.05.2024)
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü’ne hazırlanan Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Ölümsüz Alay yürüyüşüne yoğun ilgi gösterildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene yüzlerce kişi katılırken, yoğun ilgi nedeniyle diplomatik misyon çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden de çok sayıda temsilcinin katıldığı Ölümsüz Alay etkinliğinde konuşan Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, birkaç gün önce ülkelerinin gücünü yüceltenlerin bayramı olan İşçi Bayramı’nın da kutlandığını hatırlattı.
Bugün aynı zamanda Ortodoks Hristiyanlar tarafından kutlanan Paskalya Bayramı olduğuna da dikkat çeken Yerhov, “Yeniden doğuşun, iyiliğin ve sevginin bayramını kutluyoruz. Bir başka çok önemli bayram ise Zafer Bayramı. Burada, Büyükelçilik topraklarında ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Paskalya ve Zafer Bayramı tarihlerinin çakışması semboliktir ve çok nadirdir. Bu, en son 1945 yılında gerçekleşmiştir. Bugün bu geleneği onurlandırmış olmamız çok güzel. Kahramanlıklarımızı hatırlaması gereken ve hatırlayacak olan çocuklarımızın burada olması çok güzel” ifadelerini kullandı.
Yerhov, neredeyse 80 yıl önce olduğu gibi, çalkantılı bir dönemden geçildiğine dikkat çektiği konuşmasını, “Zafere giden yolda, büyük bir ısrarla sürdürülen mücadelenin ön cephesindeyiz” diye sonlandırdı.
Ölümsüz Alay ismi verilen yürüyüş, 2. Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri her 9 Mayıs'ta yapılıyor.
Ölümsüz Alay, Büyük Vatanseverlik Savaşı katılımcılarının ve kurbanlarının anısını ölümsüzleştirmek amacıyla, Rusya ile birlikteve yakın ve uzak birçok ülkede düzenlenen uluslararası yürüyüş etkinliğine dönüşürken, yürüyüş, ilk olarak 9 Mayıs 2012'de yerel gazetecilerin girişimiyle Rusya’nın Tomsk kentinde düzenlenmiş ve 2013 yılında tüm Rusya'ya yayılmıştı.