İstanbul'da trafikte kendisine çarpan sürücü annesi çıktı: 'Annen de olsa vuruyormuş bak'
11:55 05.05.2024 (güncellendi: 12:17 05.05.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU-AW196976 Kabataş'ta kadın bir sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU-AW196976
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İstanbul Kabataş’ta kadın bir sürücü önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” diye gülerek cevap verdi.
Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yanıt verdi.
Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı.
Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı.
İstanbul'da trafikte kendisine çarpan sürücü annesi çıktı: 'Annen de olsa vuruyormuş bak' https://t.co/hxUeY22dQ4 pic.twitter.com/jSIy8zDQHJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2024
Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti.