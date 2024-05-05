38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan adamın hayat hikayesi film olacak
© İHA / AHMET BİLGE-AW196947Giresun'da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan 52 yaşındaki Kumral Bodur'un hayatı beyaz perdeye ilham kaynağı oldu
© İHA / AHMET BİLGE-AW196947
Abone ol
Giresun’da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan Kumral Bodur’un yaşadıkları filme konu oluyor. Sigortalı bir işte çalışamayan, çocuklarını kardeşinin nüfusuna kaydettirmek zorunda kalan 52 yaşındaki Bodur, kadın kimliğiyle erkek cezaevine de girmişti.
Yazar Aziz Nesin’in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanın konusunu hatırlatan olayda, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedilen Kumral Bodur 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştı.
Yaşadıkları beyaz perdeye aktarılacak olan Bodur, filim yapımcılarının kendisini aradığını söyleyerek “Trajikomik bir film hikayesi için hayatımın bir film senaryosuna ilham kaynağı olmuş. Bununla ilgili filmin yönetmenliğini yapacak olan Abbas Karatekin ve Yapımcısı Ulaş Karadeniz beni aradılar ve projelerinden bahsettiler. Ben de olumlu yaklaştım. Önümüzdeki günlerde Giresun’a gelip senaryo yazımı için detaylı görüşmeler yapacağız” dedi.
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi ise tam 38 yıl sürmüş bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti.
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi ise tam 38 yıl sürmüş bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti.
Çocuklarını kardeşlerinin nüfusuna yazdıran Kumral Bodur, sigortalı bir işe girip çalışamamış ve askerlik görevini de yapamamıştı. 15 hakim, 19 savcının değiştiği hukuk mücadelesi ise tam 38 yıl sürmüştü.
Kumral, mahkeme sürecinde yaşadığı psikoloji sorunlar nedeniyle aldığı hapis cezasını da, kadın kimliğiyle, erkek cezaevine girdiğinde ise yanlışlığın fark edilmesi sonucu cezaevinden dışarı çıkartılmıştı.