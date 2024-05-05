https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/38-yil-boyunca-erkek-oldugunu-ispatlamaya-calisan-adamin-hayat-hikayesi-film-olacak-1083491925.html

38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan adamın hayat hikayesi film olacak

38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan adamın hayat hikayesi film olacak

Sputnik Türkiye

Giresun’da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan Kumral Bodur’un yaşadıkları filme... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T11:16+0300

2024-05-05T11:16+0300

2024-05-05T11:16+0300

yaşam

erkek

film

giresun

nüfus

nüfus cüzdanı

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Yazar Aziz Nesin’in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanın konusunu hatırlatan olayda, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedilen Kumral Bodur 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştı.Yaşadıkları beyaz perdeye aktarılacak olan Bodur, filim yapımcılarının kendisini aradığını söyleyerek “Trajikomik bir film hikayesi için hayatımın bir film senaryosuna ilham kaynağı olmuş. Bununla ilgili filmin yönetmenliğini yapacak olan Abbas Karatekin ve Yapımcısı Ulaş Karadeniz beni aradılar ve projelerinden bahsettiler. Ben de olumlu yaklaştım. Önümüzdeki günlerde Giresun’a gelip senaryo yazımı için detaylı görüşmeler yapacağız” dedi. Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi ise tam 38 yıl sürmüş bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti. Çocuklarını kardeşlerinin nüfusuna yazdıran Kumral Bodur, sigortalı bir işe girip çalışamamış ve askerlik görevini de yapamamıştı. 15 hakim, 19 savcının değiştiği hukuk mücadelesi ise tam 38 yıl sürmüştü. Kumral, mahkeme sürecinde yaşadığı psikoloji sorunlar nedeniyle aldığı hapis cezasını da, kadın kimliğiyle, erkek cezaevine girdiğinde ise yanlışlığın fark edilmesi sonucu cezaevinden dışarı çıkartılmıştı.

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erkek, film, giresun, nüfus, nüfus cüzdanı