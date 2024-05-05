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İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
Sputnik Türkiye
Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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kaza sebebi
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Fatih Millet Caddesi’nde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.Annesinin çarptığını duyunca kahkahaya boğulduYardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.
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motosiklet, kaza, kaza sebebi
motosiklet, kaza, kaza sebebi

İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

22:56 05.05.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU-AW196976İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU-AW196976
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Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” diyerek yaşananlara şaşırdı.
Fatih Millet Caddesi’nde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

Annesinin çarptığını duyunca kahkahaya boğuldu

Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.
Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
TÜRKİYE
Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
2 Mayıs, 21:36
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