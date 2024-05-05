https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbulda-ilginc-kaza-motosikletine-carpan-kisi-annesi-cikti-1083512266.html

İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

Sputnik Türkiye

Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T22:56+0300

2024-05-05T22:56+0300

2024-05-05T22:56+0300

yaşam

motosiklet

kaza

kaza sebebi

https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083512108_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_4b89b107d41f8bc78368270c7c7ac4c9.jpg

Fatih Millet Caddesi’nde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.Annesinin çarptığını duyunca kahkahaya boğulduYardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/adanada-motosiklet-uretim-tesisinde-yangin-cok-sayida-ekip-bolgeye-sevk-edildi-1083422194.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motosiklet, kaza, kaza sebebi