https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbulda-ilginc-kaza-motosikletine-carpan-kisi-annesi-cikti-1083512266.html
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
Sputnik Türkiye
Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T22:56+0300
2024-05-05T22:56+0300
2024-05-05T22:56+0300
yaşam
motosiklet
kaza
kaza sebebi
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083512108_0:0:1076:605_1920x0_80_0_0_4b89b107d41f8bc78368270c7c7ac4c9.jpg
Fatih Millet Caddesi’nde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.Annesinin çarptığını duyunca kahkahaya boğulduYardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/adanada-motosiklet-uretim-tesisinde-yangin-cok-sayida-ekip-bolgeye-sevk-edildi-1083422194.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083512108_9:0:816:605_1920x0_80_0_0_aaf7434d983d8f483c338eda0b80f667.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
motosiklet, kaza, kaza sebebi
motosiklet, kaza, kaza sebebi
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” diyerek yaşananlara şaşırdı.
Fatih Millet Caddesi’nde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.
Annesinin çarptığını duyunca kahkahaya boğuldu
Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.