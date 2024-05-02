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Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
motosiklet
adana
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Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/izmirde-tarihi-kemeralti-carsisinda-tehlikeli-yangin-itfaiye-mudahale-ediyor--1083225734.html
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motosiklet, adana, tarsus
motosiklet, adana, tarsus

Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

21:36 02.05.2024
© İHATarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© İHA
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Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
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