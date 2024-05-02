https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/adanada-motosiklet-uretim-tesisinde-yangin-cok-sayida-ekip-bolgeye-sevk-edildi-1083422194.html
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T21:36+0300
2024-05-02T21:36+0300
2024-05-02T21:36+0300
türkiye
motosiklet
adana
tarsus
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Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/izmirde-tarihi-kemeralti-carsisinda-tehlikeli-yangin-itfaiye-mudahale-ediyor--1083225734.html
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motosiklet, adana, tarsus
motosiklet, adana, tarsus
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Adana’da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.