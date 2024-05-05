https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/israil-yakin-gelecekte-refaha-operasyon-duzenleyecegini-acikladi-1083505363.html
İsrail, yakın gelecekte Refah'a operasyon düzenleyeceğini açıkladı
İsrail, yakın gelecekte Refah'a operasyon düzenleyeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Netanyahu’nun 'esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını' duyurmasının ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T16:34+0300
2024-05-05T16:34+0300
2024-05-05T16:34+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
hamas
refah sınır kapısı
filistin
israil-filistin
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Galant, Gazze Şeridi'ne yaptığı ziyaret sırasında, radikal Filistin hareketi Hamas'ın ateşkes anlaşmasına varma konusunda kararlı olmadığı görüşünü dile getirirken, “Hamas'ın herhangi bir planı uygulamaya niyeti olmadığına dair işaretler görüyoruz. Bu da yakın gelecekte Refah'ta ve Gazze Şeridi'ndeki diğer bölgelerde yoğun bir harekatın başlayacağını gösteriyor” diye konuştu.Gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını duyurmuştu.Netanyahu, konuşmasında, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas ile geçici bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu, ancak Hamas'ın askeri ve siyasi yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceğini de ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/netanyahu-hamas-ile-gecici-ateskes-imzalamaya-haziriz-1083496977.html
israil
gazze
gazze şeridi
refah sınır kapısı
filistin
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, refah sınır kapısı, filistin, israil-filistin, yoav galant
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, hamas, refah sınır kapısı, filistin, israil-filistin, yoav galant
İsrail, yakın gelecekte Refah'a operasyon düzenleyeceğini açıkladı
Netanyahu’nun 'esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını' duyurmasının ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, yakın gelecekte Refah'ta bir operasyon yapılacağını bildirdi.
Galant, Gazze Şeridi'ne yaptığı ziyaret sırasında, radikal Filistin hareketi Hamas'ın ateşkes anlaşmasına varma konusunda kararlı olmadığı görüşünü dile getirirken, “Hamas'ın herhangi bir planı uygulamaya niyeti olmadığına dair işaretler görüyoruz. Bu da yakın gelecekte Refah'ta ve Gazze Şeridi'ndeki diğer bölgelerde yoğun bir harekatın başlayacağını gösteriyor” diye konuştu.
Gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını duyurmuştu.
Netanyahu, konuşmasında, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas ile geçici bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu, ancak Hamas'ın askeri ve siyasi yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceğini de ekledi.