https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/israil-yakin-gelecekte-refaha-operasyon-duzenleyecegini-acikladi-1083505363.html

İsrail, yakın gelecekte Refah'a operasyon düzenleyeceğini açıkladı

İsrail, yakın gelecekte Refah'a operasyon düzenleyeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Netanyahu’nun 'esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını' duyurmasının ardından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yoav... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T16:34+0300

2024-05-05T16:34+0300

2024-05-05T16:34+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

hamas

refah sınır kapısı

filistin

israil-filistin

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Galant, Gazze Şeridi'ne yaptığı ziyaret sırasında, radikal Filistin hareketi Hamas'ın ateşkes anlaşmasına varma konusunda kararlı olmadığı görüşünü dile getirirken, “Hamas'ın herhangi bir planı uygulamaya niyeti olmadığına dair işaretler görüyoruz. Bu da yakın gelecekte Refah'ta ve Gazze Şeridi'ndeki diğer bölgelerde yoğun bir harekatın başlayacağını gösteriyor” diye konuştu.Gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını duyurmuştu.Netanyahu, konuşmasında, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas ile geçici bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu, ancak Hamas'ın askeri ve siyasi yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceğini de ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/netanyahu-hamas-ile-gecici-ateskes-imzalamaya-haziriz-1083496977.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah sınır kapısı

filistin

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