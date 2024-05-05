https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/ilce-degisikligi-icin-sandiga-gittiler-uzunkavak-artik-kumlunun-mahallesi-1083512374.html

İlçe değişikliği için sandığa gittiler: Uzunkavak artık Kumlu'nun mahallesi

İlçe değişikliği için sandığa gittiler: Uzunkavak artık Kumlu'nun mahallesi

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T23:12+0300

2024-05-05T23:12+0300

2024-05-05T23:12+0300

yaşam

hatay

ilçe

seçim

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti.Depremzedelerin çoğunlukta olduğu bu mahallede vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı, 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler. Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası saat 09.30'da başlayan referandumda mahalle sakinleri, saat 17.30'a kadar oylarını kullandı. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy verdi.Yapılan sayımlar sonucu, 480 “Evet” oyu ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırıldı. 30 “Hayır” oyunun kullanıldığı referandumun ardından mahalle sakinlerinin isteği gerçekleşti.Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlanmak üzere 'Evet' diyen Uzunkavak mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni sorumluluk alanımıza en iyi şekilde hizmet edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

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