Çatalca’da 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı: Geriye çakıl taşları kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
07:17
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
09:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
09:30
2 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
09:45
1 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
10:18
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
11:10
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
11:21
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
11:33
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
11:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
12:11
3 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
16:21
1 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
16:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
17:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:09
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:54
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/catalcada-5-bungalov-havuzlariyla-birlikte-calindi-geriye-cakil-taslari-kaldi-1083494408.html
Çatalca’da 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı: Geriye çakıl taşları kaldı
Çatalca’da 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı: Geriye çakıl taşları kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Çatalca'da alacak verecek meselesi nedeniyle 5 adet bungalov ev havuzlarıyla birlikte çalındı. Bungalovların sahipleri evlerine geldiklerinde geriye... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T12:49+0300
2024-05-05T12:52+0300
yaşam
çatalca
bungalov
çalmak
çalıntı
havuz
ev
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083494511_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_06a95921546af273ef3ba25ae93617be.jpg
Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalov peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı. Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı.İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldı. Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gördü.Ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Yaşadıkları durumu anlatan ev sahiplerinden Enis Onat, “Burayı ben yaklaşık 1 sene önce almıştım. Burası beş ev olan butik bir siteydi ve çok güzel bir konseptti. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her geçen zamanda evlerimizin ve diğer eşyalarımızın yok olma olasılığının artması anlamına geliyor” şeklinde konuştu. Bir başka ev sahiplerinden olan Cahit Üçüncü ise, “Buradaki konutlardan birisinin sahibi bendim. Biz ilk duyduk ve satın aldık. Hoşumuza gitmişti. Bir site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış gayet güzel bir alandı. Biz diğer komşularımızla tanışmak için aradığımızda burada bir şey kalmadığını öğrendik. Ben gördüğümde şok oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/38-yil-boyunca-erkek-oldugunu-ispatlamaya-calisan-adamin-hayat-hikayesi-film-olacak-1083491925.html
çatalca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083494511_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0f69f053117674a05f5cb2bfbf042d91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çatalca, bungalov, çalmak, çalıntı, havuz, ev
çatalca, bungalov, çalmak, çalıntı, havuz, ev

Çatalca’da 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı: Geriye çakıl taşları kaldı

12:49 05.05.2024 (güncellendi: 12:52 05.05.2024)
© İHA / BATUHAN TOPRAK-AW197010Çatalca'da 5 adet bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı
Çatalca'da 5 adet bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© İHA / BATUHAN TOPRAK-AW197010
Abone ol
İstanbul Çatalca'da alacak verecek meselesi nedeniyle 5 adet bungalov ev havuzlarıyla birlikte çalındı. Bungalovların sahipleri evlerine geldiklerinde geriye kalan çakıl taşlarıyla karşılaştı.
Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalov peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı.
Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı.
İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldı. Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gördü.
Ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu.

Yaşadıkları durumu anlatan ev sahiplerinden Enis Onat, “Burayı ben yaklaşık 1 sene önce almıştım. Burası beş ev olan butik bir siteydi ve çok güzel bir konseptti. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her geçen zamanda evlerimizin ve diğer eşyalarımızın yok olma olasılığının artması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.


Bir başka ev sahiplerinden olan Cahit Üçüncü ise, “Buradaki konutlardan birisinin sahibi bendim. Biz ilk duyduk ve satın aldık. Hoşumuza gitmişti. Bir site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış gayet güzel bir alandı. Biz diğer komşularımızla tanışmak için aradığımızda burada bir şey kalmadığını öğrendik. Ben gördüğümde şok oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Giresun'da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan 52 yaşındaki Kumral Bodur'un hayatı beyaz perdeye ilham kaynağı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
YAŞAM
38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan adamın hayat hikayesi film olacak
11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала