https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/catalcada-5-bungalov-havuzlariyla-birlikte-calindi-geriye-cakil-taslari-kaldi-1083494408.html

Çatalca’da 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı: Geriye çakıl taşları kaldı

Çatalca’da 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı: Geriye çakıl taşları kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Çatalca'da alacak verecek meselesi nedeniyle 5 adet bungalov ev havuzlarıyla birlikte çalındı. Bungalovların sahipleri evlerine geldiklerinde geriye... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T12:49+0300

2024-05-05T12:49+0300

2024-05-05T12:52+0300

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Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalov peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı. Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı.İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldı. Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gördü.Ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Yaşadıkları durumu anlatan ev sahiplerinden Enis Onat, “Burayı ben yaklaşık 1 sene önce almıştım. Burası beş ev olan butik bir siteydi ve çok güzel bir konseptti. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her geçen zamanda evlerimizin ve diğer eşyalarımızın yok olma olasılığının artması anlamına geliyor” şeklinde konuştu. Bir başka ev sahiplerinden olan Cahit Üçüncü ise, “Buradaki konutlardan birisinin sahibi bendim. Biz ilk duyduk ve satın aldık. Hoşumuza gitmişti. Bir site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış gayet güzel bir alandı. Biz diğer komşularımızla tanışmak için aradığımızda burada bir şey kalmadığını öğrendik. Ben gördüğümde şok oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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çatalca, bungalov, çalmak, çalıntı, havuz, ev