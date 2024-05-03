Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ziyarete açıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin'in bir piyasası yok'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Açlık sınırı asgari ücreti geçti
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Erdoğan, Bülent Arınç’ın kimle görüşmesine izin vermedi?
11:05
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
3 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Hüseyin Turan, Radyo Sputnik'te açıkladı: Bir ayağı İngiltere'de olacak
12:05
84 dk
HABER MASASI
İstanbul ve Tekirdağ'da hastanelere operasyon: 14 doktor ve 17 hemşire gözaltına alındı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Parasını uzun süre TL’de tutana madalya vermek gerekir
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna’da yenemedikleri Rusya’yı, Gürcistan ve Moldova üzerinden sıkıştırmak istiyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Eski İspanyol istihbarat şefi: Batı, Rusya’dan korkuyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Turkcell’in yeni yönetim kurulunda sürpriz isim
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ertan Aksoy: Bu normalleşme sürecinin başlangıcı mı? Bence değil
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi
12:06
84 dk
HABER MASASI
IBAN tuzağına dikkat!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Entelektüel kişiliğiyle öne çıkan Osmanlı Padişahı: Fatih Sultan Mehmet
15:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/efes-antik-kenti-gece-muzeciligi-uygulamasi-kapsaminda-ziyarete-acildi-1083441472.html
Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ziyarete açıldı
Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ziyarete açıldı
Sputnik Türkiye
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T12:54+0300
2024-05-03T12:54+0300
yaşam
efes antik kenti
efes antik kenti
müze
müze
müze
kültür ve turizm bakanlığı
izmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083441203_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bc1021524cb1ffd71c1d2f527fb7b7c9.jpg
İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor.Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile de tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.9 Nisan'da başladıDünyanın farklı noktalarından her yıl yüz binlerce ziyaretçi çeken yaklaşık 2 bin 300 yıllık Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikler, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gece müzeciliği" uygulamasıyla 9 Nisan'dan itibaren gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.Özellikle yaz döneminde sahil bölgelerindeki yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistlerin akşamın serin saatlerinde müzeleri ziyaret edebilmesinin amaçlandığı uygulama kapsamında antik kent, LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı.Efes'te 9 Nisan'da başlayan uygulama kapsamında ziyaretler, mevcut giriş tarifesiyle saat 00.00'a kadar yapılabiliyor.Işıklandırılan antik kentte, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman, aydınlatmayla oluşan farklı ambiyansıyla dikkati çekiyor.Aydınlatılan 21 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğindeki Celsus Kütüphanesi, zengin mimari süslemeleriyle gece de görenleri etkiliyor.Gece ziyaret edilebilen alanlar arasında, antik dönemde Efes'in ileri gelenlerinin yaşadığı Yamaçevler de yer alıyor.Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttıEfes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, gece müzeciliği uygulamasıyla karanlıkta da ziyaretçi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Topal, geçen yıl antik kenti 2 milyon 163 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Geçen yılın ilk 4 ayında 395 bin ziyaretçimiz vardı, bu yıl aynı dönemde 495 bin ziyaretçimiz var. Yani yüzde 25'lik bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısında beklentim 550 bin civarında bir artış, gece müzeciliğinin de buna katkıları olacak. Bu artışla sanıyorum 2 milyon 550-600 bin civarında yıl sonu ziyaretçi sayısına ulaşacağız." diye konuştu.Antik kentte daha önce sadece ziyaret rotalarını kapsayan ışıklandırma olduğunu dile getiren Topal, yeni uygulamada kalıntıların görkemini ortaya çıkaracak detaylı ışıklandırma yapıldığını ifade etti.Topal, gece müzeciliği kapsamında oluşturulan yeni rotanın Aşağıkapı, Çamlı yol, Liman Caddesi, tiyatro, mermer cadde, Celsus Kütüphanesi, Yamaçevler ve Hadrian Tapınağı olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/nesli-tehlike-altindaki-hayvanlari-avladi-kendine-ozel-muze-kurdu-1081836634.html
efes antik kenti
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/03/1083441203_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6c7d099fe4e30a52af80cec0965ded36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
efes antik kenti,efes antik kenti kaça kadar açık,efes antik kenti gece açık mı
efes antik kenti,efes antik kenti kaça kadar açık,efes antik kenti gece açık mı

Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ziyarete açıldı

12:54 03.05.2024
© AAEfes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ziyarete açıldı
Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ziyarete açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© AA
Abone ol
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor.
Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile de tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.

9 Nisan'da başladı

Dünyanın farklı noktalarından her yıl yüz binlerce ziyaretçi çeken yaklaşık 2 bin 300 yıllık Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikler, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gece müzeciliği" uygulamasıyla 9 Nisan'dan itibaren gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.
Özellikle yaz döneminde sahil bölgelerindeki yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistlerin akşamın serin saatlerinde müzeleri ziyaret edebilmesinin amaçlandığı uygulama kapsamında antik kent, LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı.
Efes'te 9 Nisan'da başlayan uygulama kapsamında ziyaretler, mevcut giriş tarifesiyle saat 00.00'a kadar yapılabiliyor.
Işıklandırılan antik kentte, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman, aydınlatmayla oluşan farklı ambiyansıyla dikkati çekiyor.
Aydınlatılan 21 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğindeki Celsus Kütüphanesi, zengin mimari süslemeleriyle gece de görenleri etkiliyor.
Gece ziyaret edilebilen alanlar arasında, antik dönemde Efes'in ileri gelenlerinin yaşadığı Yamaçevler de yer alıyor.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, gece müzeciliği uygulamasıyla karanlıkta da ziyaretçi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Topal, geçen yıl antik kenti 2 milyon 163 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Geçen yılın ilk 4 ayında 395 bin ziyaretçimiz vardı, bu yıl aynı dönemde 495 bin ziyaretçimiz var. Yani yüzde 25'lik bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısında beklentim 550 bin civarında bir artış, gece müzeciliğinin de buna katkıları olacak. Bu artışla sanıyorum 2 milyon 550-600 bin civarında yıl sonu ziyaretçi sayısına ulaşacağız." diye konuştu.
Antik kentte daha önce sadece ziyaret rotalarını kapsayan ışıklandırma olduğunu dile getiren Topal, yeni uygulamada kalıntıların görkemini ortaya çıkaracak detaylı ışıklandırma yapıldığını ifade etti.
Topal, gece müzeciliği kapsamında oluşturulan yeni rotanın Aşağıkapı, Çamlı yol, Liman Caddesi, tiyatro, mermer cadde, Celsus Kütüphanesi, Yamaçevler ve Hadrian Tapınağı olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Nesli tehlike altındaki hayvanları avladı, kendine özel müze kurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2024
MULTİMEDYA
Nesli tehlike altındaki hayvanları avladı, kendine özel müze kurdu
19 Mart, 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала