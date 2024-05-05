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Bakan Fidan: Bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı
Bakan Fidan: Bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını çalmaya devam ettiğini belirterek, iki devletli çözüm çağrısı yaptı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki gerilimin son bulması için iki devletli çözüm çağrısı yaptı.Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuşan Bakan Fidan, iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.İslam dünyasının Filistin konusunda artık birlik içinde hareket ettiğini anlatan Fidan, "Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak. İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı. Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var." dedi.'Tavizimiz yok'Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesinde kararlı olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, "Bu konuda hiç tavizimiz yok” dedi.Türkiye’nin sınır ötesinde sivillere ve altyapıya zarar vermeden terör örgütü PKK'nın mevzilerini hedef aldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/disisleri-bakani-fidan-isgale-karsi-direnis-artik-israil-ve-filistin-arasindaki-bir-savas-degil-1083486332.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, iki devletli çözüm
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, iki devletli çözüm

Bakan Fidan: Bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı

20:03 05.05.2024 (güncellendi: 20:04 05.05.2024)
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını çalmaya devam ettiğini belirterek, iki devletli çözüm çağrısı yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki gerilimin son bulması için iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuşan Bakan Fidan, iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.

İslam dünyasının Filistin konusunda artık birlik içinde hareket ettiğini anlatan Fidan, "Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak. İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı. Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var." dedi.

'Tavizimiz yok'

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesinde kararlı olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, "Bu konuda hiç tavizimiz yok” dedi.

Türkiye’nin sınır ötesinde sivillere ve altyapıya zarar vermeden terör örgütü PKK'nın mevzilerini hedef aldığını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Dışişleri Bakanı Fidan: İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil
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