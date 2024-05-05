https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/bakan-fidan-butun-filistinliler-1967-esas-alinarak-kurulacak-filistin-devletine-razi-1083509007.html

Bakan Fidan: Bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı

Bakan Fidan: Bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını çalmaya devam ettiğini belirterek, iki devletli çözüm çağrısı yaptı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

iki devletli çözüm

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki gerilimin son bulması için iki devletli çözüm çağrısı yaptı.Dubai merkezli El Arabiya Televizyonu'na konuşan Bakan Fidan, iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti.İslam dünyasının Filistin konusunda artık birlik içinde hareket ettiğini anlatan Fidan, "Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak. İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı. Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var." dedi.'Tavizimiz yok'Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesinde kararlı olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, "Bu konuda hiç tavizimiz yok” dedi.Türkiye’nin sınır ötesinde sivillere ve altyapıya zarar vermeden terör örgütü PKK'nın mevzilerini hedef aldığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/disisleri-bakani-fidan-isgale-karsi-direnis-artik-israil-ve-filistin-arasindaki-bir-savas-degil-1083486332.html

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