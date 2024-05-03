https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/moskovada-buyuk-vatanseverlik-savasindaki-zaferin-gecit-torenini-provasi-yapildi-1083447645.html

Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı

Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı

Sputnik Türkiye

Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 79. yıldönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçit töreninin provası dün (Perşembe günü) Moskova'nın merkezinde yapıldı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye

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Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki Zaferin 79. yıldönümüne adanan geçit töreninin provası dün Moskova'nın merkezinde gerçekleşti.Görüntülerde Boomerang zırhlı personel taşıyıcı, T-34 tankı, S-400 Triumph hava savunma sistemi ve diğer askeri teçhizatların Tverskaya Caddesi boyunca ilerlediği görüldü.Moskova hükümetinin basın servisi, Perşembe günü yapılan geçit töreni provası nedeniyle Orta ve Güneydoğu idari bölgelerindeki araç trafiğinin geçici olarak sınırlandırıldığını bildirdi.Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, başkentin Zafer Geçit Törenine dokuz binden fazla kişinin, 75 birim askeri teçhizat ve uçağın katılacağını belirtti.Zafer Bayramı geleneksel olarak Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanıyor.Kutlamalar her yıl dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor.

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Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı Sputnik Türkiye Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı 2024-05-03T15:22+0300 true PT1M23S

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