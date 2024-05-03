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Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı
Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı
Sputnik Türkiye
Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 79. yıldönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçit töreninin provası dün (Perşembe günü) Moskova'nın merkezinde yapıldı. 03.05.2024, Sputnik Türkiye
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Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki Zaferin 79. yıldönümüne adanan geçit töreninin provası dün Moskova'nın merkezinde gerçekleşti.Görüntülerde Boomerang zırhlı personel taşıyıcı, T-34 tankı, S-400 Triumph hava savunma sistemi ve diğer askeri teçhizatların Tverskaya Caddesi boyunca ilerlediği görüldü.Moskova hükümetinin basın servisi, Perşembe günü yapılan geçit töreni provası nedeniyle Orta ve Güneydoğu idari bölgelerindeki araç trafiğinin geçici olarak sınırlandırıldığını bildirdi.Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, başkentin Zafer Geçit Törenine dokuz binden fazla kişinin, 75 birim askeri teçhizat ve uçağın katılacağını belirtti.Zafer Bayramı geleneksel olarak Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanıyor.Kutlamalar her yıl dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor.
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Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı
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Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı
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rusya, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, geçit töreni, askeri geçit töreni, moskova, video, видео
rusya, büyük vatanseverlik savaşı, büyük vatanseverlik savaşı, geçit töreni, askeri geçit töreni, moskova, video, видео

Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin geçit töreni provası yapıldı

15:22 03.05.2024 (güncellendi: 15:36 03.05.2024)
© RuptlyMoskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin Geçit Töreni'ni provası yapıldı
Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferin Geçit Töreni'ni provası yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
© Ruptly
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Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 79. yıldönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçit töreninin provası dün (Perşembe günü) Moskova'nın merkezinde yapıldı.
© Ruptly
Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki Zaferin 79. yıldönümüne adanan geçit töreninin provası dün Moskova'nın merkezinde gerçekleşti.
Görüntülerde Boomerang zırhlı personel taşıyıcı, T-34 tankı, S-400 Triumph hava savunma sistemi ve diğer askeri teçhizatların Tverskaya Caddesi boyunca ilerlediği görüldü.
Moskova hükümetinin basın servisi, Perşembe günü yapılan geçit töreni provası nedeniyle Orta ve Güneydoğu idari bölgelerindeki araç trafiğinin geçici olarak sınırlandırıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, başkentin Zafer Geçit Törenine dokuz binden fazla kişinin, 75 birim askeri teçhizat ve uçağın katılacağını belirtti.
Zafer Bayramı geleneksel olarak Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanıyor.
Kutlamalar her yıl dünyanın birçok ülkesinde yapılıyor.
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