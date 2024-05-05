https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/-hazine-ve-maliye-bakanligindan-2-ihale-1083495158.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 ihale
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 ihale
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yarın bir tahvil ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştireceği bildirildi. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T13:20+0300
2024-05-05T13:20+0300
2024-05-05T13:21+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
ihale
iç borç
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale düzenleyecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.İkinci ihalede, 2 yıl (651gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18.50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/-bakan-simsek-not-gorunumleri-not-artislarinin-devaminin-habercisi-1083476875.html
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hazine ve maliye bakanlığı, ihale, iç borç
hazine ve maliye bakanlığı, ihale, iç borç
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 ihale
13:20 05.05.2024 (güncellendi: 13:21 05.05.2024)
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yarın bir tahvil ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştireceği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale düzenleyecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 2 yıl (651gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18.50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.