https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/-hazine-ve-maliye-bakanligindan-2-ihale-1083495158.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 ihale

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2 ihale

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yarın bir tahvil ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştireceği bildirildi. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T13:20+0300

2024-05-05T13:20+0300

2024-05-05T13:21+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

ihale

iç borç

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihale düzenleyecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 11 ay (336 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.İkinci ihalede, 2 yıl (651gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18.50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/-bakan-simsek-not-gorunumleri-not-artislarinin-devaminin-habercisi-1083476875.html

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hazine ve maliye bakanlığı, ihale, iç borç