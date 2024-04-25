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NATO'dan bir ilk: Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük tatbikatlar 'resmen' Rusya'ya karşı olacak
NATO'dan bir ilk: Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük tatbikatlar 'resmen' Rusya'ya karşı olacak
Sputnik Türkiye
Bu yıl Soğuk Savaş döneminden bu yana Avrupa'daki en büyük tatbikatları düzenleyen NATO, askerlerin manevralar sırasında Rusya'ya karşı talimler yapacağını ilk... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T10:30+0300
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NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Darryl Williams, İttifak'a üye ülkelerin ilkbaharda Avrupa'da başladığı tatbikatların fiilen Rusya'ya karşı olduğunu ilk kez resmi olarak kamuoyuyla paylaştı.New York Times (NYT) gazetesine demeç veren Williams, tatbikatların Soğuk Savaş'tan sonraki en geniş katılımlı tatbikatlar olduğunun altını çizerek, geçmişte bu tür manevralarda 'düşmanın adının' açıklanmadığını, ancak bu kez bunu ilan ettiklerini belirtti.Williams, "Bu yıl tatbikatları fiilen Rusya'ya karşı yapıyoruz. Potansiyel düşmanımızla mücadele ediyoruz" dedi.NYT, bu ilkbaharda gerçekleştirilen NATO askeri tatbikatlarının amacının 'büyük güçlerin modern çatışmasındaki ilk anların' nasıl görünebileceğini göstermek olduğunu yazdı. Gazeteye göre ulusal güvenlik yetkilileri, ABD ve NATO'nun çıkarlarının kamu altyapısına yönelik olası bir siber saldırıda nasıl korunacağı da dahil siber savaş planları da yapıyor.NYT, "Rusya ve NATO arasında savaş çıksaydı, ABD ve müttefiklerin orduları Rus birliklerin bölgeye girmesini önlemek için öncelikle NATO'nun doğu kanadını oluşturan Baltık ülkelerine girerdi" ifadelerine de yer verdi.NATO ülkeleri, Ocak ayı sonunda Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat özelliğine sahip 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatına başlamıştı.32 NATO üyesinden yaklaşık 90 bin askerin yer aldığı tatbikat, Mayıs sonuna kadar sürecek. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.NATO, Şubat ayı sonunda denizaltı savunma harbi tatbikatı 'Dynamic Manta 2024'e başlamıştı.NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nın (MARCOM) organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde 8 Mart'a kadar süren tatbikata müttefik ülkeler Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD katılmıştı.'Dynamic Manta'nın Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık tatbikat olduğunu ve denizden uzaya kadar NATO'nun caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyleyen NATO Marcom Denizaltı Komutanı Tümamiral Thomas Wall, bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu" yanıtını vermişti.NATO, 26 Nisan'da da Finlandiya'da Rus-Fin sınırının hemen yakınında büyük bir tatbikata başlayacak. Finlandiya Savunma Bakanlığı, bu ilkbahar boyunca bir dizi askeri tatbikat ve talimlere de ev sahipliği yapacak.Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb geçen ay yaptığı açıklamada, özellikle İskandinav bölgesinde gerçekleştirilecek tatbikatların, bir NATO üyesine saldırı olması durumunda İttifak'ın harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu Rusya'ya gösterme amacı taşıdığını söylemişti.Tatbikatlara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun bir zamanlar tarafsız olan Finlandiya’nın topraklarındaki tatbikatlarının olası askeri çatışma riskini artırdığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240131/peskov-nato-tatbikatlari-rusya-icin-tehdit-gerekli-onlemleri-aliyoruz-1080234742.html
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nato, tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat, rusya, abd, baltıklar, finlandiya, dynamic manta tatbikatı, soğuk savaş
nato, tatbikat, ortak tatbikat, askeri tatbikat, rusya, abd, baltıklar, finlandiya, dynamic manta tatbikatı, soğuk savaş

NATO'dan bir ilk: Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük tatbikatlar 'resmen' Rusya'ya karşı olacak

10:30 25.04.2024 (güncellendi: 10:46 25.04.2024)
© AP Photo / Andreea AlexandruRomanya'da NATO üssü
Romanya'da NATO üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
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Bu yıl Soğuk Savaş döneminden bu yana Avrupa'daki en büyük tatbikatları düzenleyen NATO, askerlerin manevralar sırasında Rusya'ya karşı talimler yapacağını ilk kez resmen açıkladı.
NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Darryl Williams, İttifak'a üye ülkelerin ilkbaharda Avrupa'da başladığı tatbikatların fiilen Rusya'ya karşı olduğunu ilk kez resmi olarak kamuoyuyla paylaştı.

New York Times (NYT) gazetesine demeç veren Williams, tatbikatların Soğuk Savaş'tan sonraki en geniş katılımlı tatbikatlar olduğunun altını çizerek, geçmişte bu tür manevralarda 'düşmanın adının' açıklanmadığını, ancak bu kez bunu ilan ettiklerini belirtti.

Williams, "Bu yıl tatbikatları fiilen Rusya'ya karşı yapıyoruz. Potansiyel düşmanımızla mücadele ediyoruz" dedi.

NYT, bu ilkbaharda gerçekleştirilen NATO askeri tatbikatlarının amacının 'büyük güçlerin modern çatışmasındaki ilk anların' nasıl görünebileceğini göstermek olduğunu yazdı. Gazeteye göre ulusal güvenlik yetkilileri, ABD ve NATO'nun çıkarlarının kamu altyapısına yönelik olası bir siber saldırıda nasıl korunacağı da dahil siber savaş planları da yapıyor.

NYT, "Rusya ve NATO arasında savaş çıksaydı, ABD ve müttefiklerin orduları Rus birliklerin bölgeye girmesini önlemek için öncelikle NATO'nun doğu kanadını oluşturan Baltık ülkelerine girerdi" ifadelerine de yer verdi.

NATO ülkeleri, Ocak ayı sonunda Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikat özelliğine sahip 'Steadfast Defender 2024' (Sarsılmaz Savunucu 2024) tatbikatına başlamıştı.

32 NATO üyesinden yaklaşık 90 bin askerin yer aldığı tatbikat, Mayıs sonuna kadar sürecek. Tatbikatı denk bir rekabete karşı simüle edilmiş bir çatışma senaryosunda gerçekleştirme planı, ABD liderliğindeki İttifak'ın Rusya’ya karşı gövde gösterisi çabasında olduğunu kanıtlıyor.

NATO, Şubat ayı sonunda denizaltı savunma harbi tatbikatı 'Dynamic Manta 2024'e başlamıştı.

NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nın (MARCOM) organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde 8 Mart'a kadar süren tatbikata müttefik ülkeler Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD katılmıştı.

'Dynamic Manta'nın Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık tatbikat olduğunu ve denizden uzaya kadar NATO'nun caydırıcılığına katkıda bulunduğunu söyleyen NATO Marcom Denizaltı Komutanı Tümamiral Thomas Wall, bir gazetecinin Rusya'yı tehdit olarak görüp görmediği sorusuna "Evet, Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum ve NATO ittifakının tüm sebebi bu" yanıtını vermişti.

NATO, 26 Nisan'da da Finlandiya'da Rus-Fin sınırının hemen yakınında büyük bir tatbikata başlayacak. Finlandiya Savunma Bakanlığı, bu ilkbahar boyunca bir dizi askeri tatbikat ve talimlere de ev sahipliği yapacak.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb geçen ay yaptığı açıklamada, özellikle İskandinav bölgesinde gerçekleştirilecek tatbikatların, bir NATO üyesine saldırı olması durumunda İttifak'ın harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu Rusya'ya gösterme amacı taşıdığını söylemişti.

Tatbikatlara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun bir zamanlar tarafsız olan Finlandiya’nın topraklarındaki tatbikatlarının olası askeri çatışma riskini artırdığını belirtmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
DÜNYA
Peskov: NATO tatbikatları Rusya için tehdit, gerekli önlemleri alıyoruz
31 Ocak, 16:55
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