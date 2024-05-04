https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/real-madrid-36-sampiyonlugunu-ilan-etti-1083486102.html

Real Madrid 36. şampiyonluğunu ilan etti

Real Madrid 36. şampiyonluğunu ilan etti

Sputnik Türkiye

Real Madrid, La Liga'da sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T22:00+0300

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spor

real madrid

la liga

ispanya

şampiyon

carlo ancelotti

arda güler

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup olmasıyla en yakın rakibi Girona ile arasında 13 puan fark oldu.Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Real Madrid'in ardından Girona 2. (74 puan), Barcelona ise 3. (73 puan) sırada bulunuyor.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cadiz maçının ardından basına yaptığı açıklamada, "La Liga mükemmel geçti. Çok az hata yaptık. Bu sınırlı bir mutluluk çünkü önümüzde çarşamba günü oynayacağımız Bayern Münih maçı çok önemli bir maç var. Hepimizin aklı yüzde 100 o maçta" dedi.'Niteliklerini gösteriyor ve bunu çoktan başardı'Ancelotti, Cadiz maçında ilk 11'de oynatıp 66 dakika süre verdiği ve bu sezon çok ay oynattığı milli futbolcu Arda Güler için de "Güler, olması gereken rolü üstlendi. Genç biri. Şu anda niteliklerini gösteriyor ve bunu çoktan başardı. Real Madrid benden kazanmamı istiyor, genç oyunculara süre vermemi değil. Başlamış olan bu geçişin yavaş yavaş gerçekleştiğini ve çok iyi gittiğini vurgulamamız gerekiyor. Gençler ilerleme kaydediyor, tecrübeliler ise harika bir seviyeyi koruyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye

real madrid, la liga, ispanya, şampiyon, carlo ancelotti, arda güler