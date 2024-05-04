https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/szijjarto-ukraynada-nato-birliklerinin-varligi-kirmizi-cizgilerin-asilmasi-anlamina-gelir-1083465879.html
Szijjarto: Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığı 'kırmızı çizgilerin' aşılması anlamına gelir
Szijjarto: Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığı 'kırmızı çizgilerin' aşılması anlamına gelir
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığının 'kırmızı çizgilerin' aşılması anlamına geleceğini belirtti. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T01:17+0300
2024-05-04T01:17+0300
2024-05-04T01:17+0300
ukrayna krizi
peter szijjarto
nato
ukrayna
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Fransız televizyonu LCI'’ya demecinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından dile getirilen ‘Ukrayna'ya Avrupalı ve Amerikan birliklerinin gönderilebileceği olasılığının’ kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geleceğini söyledi.Szijjarto, “Ukrayna'da Avrupalı ya da Amerikalı askerlerin varlığı, NATO'nun çizdiği kırmızı çizgiyi aştığımız anlamına gelecektir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek için her şeyi yapmamız gerektiğine dair karar aldık. Bir NATO üyesinin Ukrayna'ya asker göndermesi Rusya ile doğrudan çatışma anlamına gelir, bu da 3. Dünya Savaşı demektir” dedi.Bu bağlamda Budapeşte'nin Macron'un sözlerini ‘tehdit’ olarak değerlendirdiğini belirten Szijjarto, NATO birliklerinin gönderilmesinin çatışmayı büyüteceğini ve Ukrayna'nın yanında duran bir ülke olarak Macaristan'ın gerilimin artmasından yana olmadığını vurguladı.Yeni silah tedariki, askeri birlikler veya nükleer silahlar göndermek yerine ateşkes ilan edip barış müzakerelerine başlanması gerektiğini belirten Macar Bakan, Avrupalı liderlere çatışmaya dahil olmanın yollarını aramak yerine barış için çalışma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:Her türlü barış girişiminin ilgili tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Szijjarto, Rus yetkililerle temasların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
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peter szijjarto, nato, ukrayna, rusya, avrupa, kırmızı çizgi, lci, macaristan, emmanuel macron
peter szijjarto, nato, ukrayna, rusya, avrupa, kırmızı çizgi, lci, macaristan, emmanuel macron
Szijjarto: Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığı 'kırmızı çizgilerin' aşılması anlamına gelir
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığının 'kırmızı çizgilerin' aşılması anlamına geleceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Fransız televizyonu LCI'’ya demecinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından dile getirilen ‘Ukrayna'ya Avrupalı ve Amerikan birliklerinin gönderilebileceği olasılığının’ kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geleceğini söyledi.
Szijjarto, “Ukrayna'da Avrupalı ya da Amerikalı askerlerin varlığı, NATO'nun çizdiği kırmızı çizgiyi aştığımız anlamına gelecektir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek için her şeyi yapmamız gerektiğine dair karar aldık. Bir NATO üyesinin Ukrayna'ya asker göndermesi Rusya ile doğrudan çatışma anlamına gelir, bu da 3. Dünya Savaşı demektir” dedi.
Bu bağlamda Budapeşte'nin Macron'un sözlerini ‘tehdit’ olarak değerlendirdiğini belirten Szijjarto, NATO birliklerinin gönderilmesinin çatışmayı büyüteceğini ve Ukrayna'nın yanında duran bir ülke olarak Macaristan'ın gerilimin artmasından yana olmadığını vurguladı.
Yeni silah tedariki, askeri birlikler veya nükleer silahlar göndermek yerine ateşkes ilan edip barış müzakerelerine başlanması gerektiğini belirten Macar Bakan, Avrupalı liderlere çatışmaya dahil olmanın yollarını aramak yerine barış için çalışma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:
“Bizim tutumumuz, bunun bizim savaşımız olmadığı, bunun bir Avrupa savaşı olmadığı yönünde. Avrupa saldırıya uğramadı. Bu, iki ülke arasındaki bir çatışma ve bunun tırmanması son derece tehlikeli.”
Her türlü barış girişiminin ilgili tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Szijjarto, Rus yetkililerle temasların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.