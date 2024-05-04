https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/szijjarto-ukraynada-nato-birliklerinin-varligi-kirmizi-cizgilerin-asilmasi-anlamina-gelir-1083465879.html

Szijjarto: Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığı 'kırmızı çizgilerin' aşılması anlamına gelir

Szijjarto: Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığı 'kırmızı çizgilerin' aşılması anlamına gelir

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığının 'kırmızı çizgilerin' aşılması anlamına geleceğini belirtti. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T01:17+0300

2024-05-04T01:17+0300

2024-05-04T01:17+0300

ukrayna krizi

peter szijjarto

nato

ukrayna

rusya

avrupa

kırmızı çizgi

lci

macaristan

emmanuel macron

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Fransız televizyonu LCI'’ya demecinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından dile getirilen ‘Ukrayna'ya Avrupalı ​​ve Amerikan birliklerinin gönderilebileceği olasılığının’ kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geleceğini söyledi.Szijjarto, “Ukrayna'da Avrupalı ​​ya da Amerikalı askerlerin varlığı, NATO'nun çizdiği kırmızı çizgiyi aştığımız anlamına gelecektir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek için her şeyi yapmamız gerektiğine dair karar aldık. Bir NATO üyesinin Ukrayna'ya asker göndermesi Rusya ile doğrudan çatışma anlamına gelir, bu da 3. Dünya Savaşı demektir” dedi.Bu bağlamda Budapeşte'nin Macron'un sözlerini ‘tehdit’ olarak değerlendirdiğini belirten Szijjarto, NATO birliklerinin gönderilmesinin çatışmayı büyüteceğini ve Ukrayna'nın yanında duran bir ülke olarak Macaristan'ın gerilimin artmasından yana olmadığını vurguladı.Yeni silah tedariki, askeri birlikler veya nükleer silahlar göndermek yerine ateşkes ilan edip barış müzakerelerine başlanması gerektiğini belirten Macar Bakan, Avrupalı ​​liderlere çatışmaya dahil olmanın yollarını aramak yerine barış için çalışma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:Her türlü barış girişiminin ilgili tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Szijjarto, Rus yetkililerle temasların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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peter szijjarto, nato, ukrayna, rusya, avrupa, kırmızı çizgi, lci, macaristan, emmanuel macron