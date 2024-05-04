https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-66-karsi-saldirisi-puskurtuldu-1083483878.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun 66 karşı saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun 66 karşı saldırısı püskürtüldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgiler veren Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna ordusunun 66 karşı... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T18:46+0300

2024-05-04T18:46+0300

2024-05-04T18:46+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin son bir haftadaki gelişmelere yer verildi.Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve Ukrayna ordusunun 23 karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın yaklaşık 975 askeri etkisiz hale getirilirken 3 zırhlı muharebe aracı, 28 otomobil, 2 adet Grad çok namllulu roketatar sistemi ve 13’ü Batı yapımı olmak üzere toplam 27 sahra topçu sistemi imha edildi.Merkez Askeri Grubu ön hattaki pozisyonunu iyileştirerek, Donets Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novobahmutovka, Semyonovka ve Berdıçi yerleşimlerini kurtardı.Bu yönde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 bin 405 askeri etkisiz hale getirilirken biri Amerikan Abrams olmak üzere 3 tank, 4’ü ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı olmak üzere 20 zırhlı muharebe aracı, 27 otomobil ve 33 sahra topçu sistemi imha edildi.Güney Askeri Grubu birimleri, Ukrayna ordusunun savunma derinliklerine ilerleyerek 14 tugayını yoğun ateşle bozguna uğrattı. Aynı zamanda 4 karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 2 bin 325 asker, 7 tank, 4’ü ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere 10 zırhlı savaş aracı, 44 otomobil ve 20 sahra topçu sistemi olarak gerçekleşti.Doğu Askeri Grubu, taktiksel pozisyonunu güçlendirerek daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusunun yaklaşık 745 askeri etkisiz hale getirilirken 15 otomobil, 15 sahra topçu sistemi, 2 elektronik harp istasyonu ve bir saha mühimmat deposu yok edildi.Dinyeper Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 4 tugayının insan gücü ve teçhizatına yoğun ateş açarak 215’ten fazla asker, 9 otomobil ve 6 sahra topçu sistemini imha etti.Rus hava savunma güçleri ise son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 15 adet ABD yapımı operasyonel-taktik ATACMS füzesi, Fransız yapımı 17 Hammer güdümlü bomba, 6 adet GLSDB, HIMARS ve URAGAN füzesi ve 201 insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ukrayna-kirima-abd-yapimi-atacms-fuzeleriyle-saldiri-girisiminde-bulundu-1083470542.html

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rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, iha, abrams, himars, atacms füzeleri, operasyon