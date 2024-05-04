https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ukrayna-kirima-abd-yapimi-atacms-fuzeleriyle-saldiri-girisiminde-bulundu-1083470542.html

Ukrayna, Kırım'a ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna, Kırım'a ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı girişiminde bulundu

Sputnik Türkiye

Kiev rejimine bağlı güçler tarafından ateşlenen ABD yapımı 4 ATACMS füzesinin Kırım semalarında imha edildiği açıklandı. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T09:43+0300

2024-05-04T09:43+0300

2024-05-04T09:43+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kiev rejimi, gece saatlerinde Kırım'a uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı girişiminde bulundu.Açıklamada, "Gece saatlerinde Kiev rejiminin ABD yapımı operasyonel-taktik ATACMS füzelerini kullanarak düzenlediği Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişimi bastırıldı. Kırım Yarımadası semalarında hava savunma araçları tarafından 4 operasyonel-taktik füze imha edildi" ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli askeri teçhizatla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınır bölgeleri olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın İHA ve askeri teçhizatının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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