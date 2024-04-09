https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde--acilan-taciz-atesinde-bir-asker-sehit-oldu-1082623121.html

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan tüm müdahalelere... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T22:26+0300

2024-04-09T22:26+0300

2024-04-09T22:46+0300

türkiye

şehit

milli savunma bakanlığı (msb)

pençe-kilit harekatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6c5b4b231f3aca7fa79bcbc7ab3ad12a.jpg

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu' bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/msb-5-super-mushshak-ucagi-2-ana-jet-us-komutanligi-envanterine-katildi-1082009434.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı