https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde--acilan-taciz-atesinde-bir-asker-sehit-oldu-1082623121.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan tüm müdahalelere... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T22:26+0300
2024-04-09T22:26+0300
2024-04-09T22:46+0300
türkiye
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe-kilit harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu' bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/msb-5-super-mushshak-ucagi-2-ana-jet-us-komutanligi-envanterine-katildi-1082009434.html
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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı
şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kilit harekatı
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu
22:26 09.04.2024 (güncellendi: 22:46 09.04.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu' bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.