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Milli İstihbarat Teşkilatı, casusluk faaliyetlerine karşı uyardı: 'Emniyet birimlerine haber verin'
Milli İstihbarat Teşkilatı, casusluk faaliyetlerine karşı uyardı: 'Emniyet birimlerine haber verin'
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'Casusluk nedir' başlığıyla yayınladığı video ile casusluk faaliyetlerine karşı halkı uyardı. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
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MİT'in internet sitesinde yayımlanan videoda, istihbaratın çok geniş bir hedef kitlesi, çok yönlü çalışma kolları ve çok boyutlu hedefleri bulunduğuna işaret edilerek, "İstihbarat çalışmalarında sıklıkla başvurulan casusluk faaliyetinin küresel bir tanımı yoktur" ifadesi kullanıldı.Casusluk faaliyetinin 'algılama, uygulama ve yargılama' noktasında farklı anlamlara sahip olduğu ve bunun neyin casusluk olarak kabul edildiğine yönelik hukuki farkları ortaya çıkardığı anlatılan videoda, her ülkenin kendi iç hukukunda casusluk faaliyetine yer ayırdığı aktarıldı.Türkiye'de casusluk faaliyetinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, 'Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk' başlığı altında düzenlendiği belirtilen videoda şu bilgilere yer verildi:'Şüpheli hareketlerle karşılaştığınızda hızla emniyet birimlerine haber verin'Videoda ayrıca hasım istihbarat servislerinin organize suç ve terör örgütlerini de casusluk amacıyla kullanabildiği belirtilerek halka şu uyarılarda bulunuldu:
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mit, milli istihbarat teşkilatı, casus, casusluk, casusluk faaliyeti, emniyet, uyarı
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Milli İstihbarat Teşkilatı, casusluk faaliyetlerine karşı uyardı: 'Emniyet birimlerine haber verin'

19:03 04.05.2024 (güncellendi: 19:05 04.05.2024)
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'Casusluk nedir' başlığıyla yayınladığı video ile casusluk faaliyetlerine karşı halkı uyardı.
MİT'in internet sitesinde yayımlanan videoda, istihbaratın çok geniş bir hedef kitlesi, çok yönlü çalışma kolları ve çok boyutlu hedefleri bulunduğuna işaret edilerek, "İstihbarat çalışmalarında sıklıkla başvurulan casusluk faaliyetinin küresel bir tanımı yoktur" ifadesi kullanıldı.
Casusluk faaliyetinin 'algılama, uygulama ve yargılama' noktasında farklı anlamlara sahip olduğu ve bunun neyin casusluk olarak kabul edildiğine yönelik hukuki farkları ortaya çıkardığı anlatılan videoda, her ülkenin kendi iç hukukunda casusluk faaliyetine yer ayırdığı aktarıldı.
Türkiye'de casusluk faaliyetinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, 'Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk' başlığı altında düzenlendiği belirtilen videoda şu bilgilere yer verildi:
Hasım veya hasım olması muhtemel istihbarat mensupları, vatandaşlarımızla çeşitli yöntemlerle irtibat kurmaktadır. Ülkemizin menfaatlerini, birliğini, bütünlüğünü ve değerlerini hedef alan hasım istihbarat servisleri, irtibat kurdukları vatandaşlarımızı casus olarak devşirebilmektedir. İstihbarat servisleri, istifade ettikleri casuslardan, açık kaynak bilgilerinden analiz çalışması ya da rapor hazırlamasını isteyebilmektedir. Hedeflerindeki şahısların adres bilgilerini öğrenmelerini, önemli bina veya tesislere ilişkin keşif çalışması yapmalarını talep edebilmektedir.

'Şüpheli hareketlerle karşılaştığınızda hızla emniyet birimlerine haber verin'

Videoda ayrıca hasım istihbarat servislerinin organize suç ve terör örgütlerini de casusluk amacıyla kullanabildiği belirtilerek halka şu uyarılarda bulunuldu:

Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yabancı ülke istihbarat mensuplarına yardımcı olmanın bir suç olduğu bilinmelidir. Tanımadığımız kişilerin yönelttiği irdeleyici, şüpheli ve hassas içerikli sorulara cevap vermeden önce soruyu soranın kim olduğu sorgulanmalıdır. Şüpheli hareketlerle karşılaşılması durumunda ivedilikle emniyet birimlerine haber verilmelidir.

Vatandaşlarımız 'www.mit.gov.tr'nin ana sayfasında yer alan 'nasıl yardım edebilirsin' kısmından, önemli gördüğü, şüphelendiği veya ihbar etmek istediği hususları paylaşabilmektedir. Toplumumuzun yüksek ahlak değerlerini suistimal ederek ülkemiz aleyhine bilgi toplama arayışına girişen istihbarat uzantılarına imkan tanımamanın bir vatandaşlık görevi olduğu unutulmamalıdır.

MİT resim - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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