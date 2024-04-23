MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İmamoğlu'nun kent lokantası projesi Anadolu'ya yayılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Küresel bazda sadece yedi ülkede enflasyon yüzde 50’nin üzerinde'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Emekliye temmuz ayında ek zam umudu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Emekliler için hazırlanan 'refah paketinde' hangi maddeler var?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Cumhuriyet çocuklara ne kazandırdı?
09:13
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Okan Aslan,Selin Yazıcı, Aslı Kahveci'yle 23 Nisan Özel yayını
12:09
67 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
14:20
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
15:06
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
16:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/mit-23-nisanda-cocuklarin-yolladigi-resimleri-paylasti-1083061196.html
MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı
MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı mesaj paylaştı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T14:06+0300
2024-04-23T14:07+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
çocuklar
çocuk
resim
ibrahim kalın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083061295_0:122:1744:1103_1920x0_80_0_0_0d240c19f2101f5b98b0d5208c4bdcb0.png
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sebebiyle mesaj paylaştı. Kalın mesajında, "Gazi Meclisimizin açılışının 104. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. MİT, 23 Nisan dolayısıyla internet sitesinden 'Çocuklardan teşkilatımıza resimler' başlığıyla paylaşımda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ibbden-uyari-niteliginde-23-nisan-suslemesi-lale-inenlere-oncelik-tani-1083057995.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083061295_57:0:1689:1224_1920x0_80_0_0_0359fbcf7d05cceef5d03965b0b44817.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mit, milli istihbarat teşkilatı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuklar, çocuk, resim, ibrahim kalın
mit, milli istihbarat teşkilatı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuklar, çocuk, resim, ibrahim kalın

MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı

14:06 23.04.2024 (güncellendi: 14:07 23.04.2024)
MİT resim
MİT resim - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı mesaj paylaştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sebebiyle mesaj paylaştı. Kalın mesajında, "Gazi Meclisimizin açılışının 104. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi.
MİT, 23 Nisan dolayısıyla internet sitesinden 'Çocuklardan teşkilatımıza resimler' başlığıyla paylaşımda bulundu.
İBB metro fiş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
YAŞAM
İBB'den uyarı niteliğinde 23 nisan süslemesi: 'Lale inenlere öncelik tanı'
12:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала