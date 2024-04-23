https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/mit-23-nisanda-cocuklarin-yolladigi-resimleri-paylasti-1083061196.html
MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı
MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı mesaj paylaştı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T14:06+0300
2024-04-23T14:06+0300
2024-04-23T14:07+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
çocuklar
çocuk
resim
ibrahim kalın
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Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sebebiyle mesaj paylaştı. Kalın mesajında, "Gazi Meclisimizin açılışının 104. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. MİT, 23 Nisan dolayısıyla internet sitesinden 'Çocuklardan teşkilatımıza resimler' başlığıyla paylaşımda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ibbden-uyari-niteliginde-23-nisan-suslemesi-lale-inenlere-oncelik-tani-1083057995.html
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mit, milli istihbarat teşkilatı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuklar, çocuk, resim, ibrahim kalın
MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı
14:06 23.04.2024 (güncellendi: 14:07 23.04.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı mesaj paylaştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sebebiyle mesaj paylaştı. Kalın mesajında, "Gazi Meclisimizin açılışının 104. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi.
MİT, 23 Nisan dolayısıyla internet sitesinden 'Çocuklardan teşkilatımıza resimler' başlığıyla paylaşımda bulundu.