https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/mit-23-nisanda-cocuklarin-yolladigi-resimleri-paylasti-1083061196.html

MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı

MİT 23 Nisan'da çocukların yolladığı resimleri paylaştı

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı mesaj paylaştı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T14:06+0300

2024-04-23T14:06+0300

2024-04-23T14:07+0300

türkiye

mit

milli istihbarat teşkilatı

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

çocuklar

çocuk

resim

ibrahim kalın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083061295_0:122:1744:1103_1920x0_80_0_0_0d240c19f2101f5b98b0d5208c4bdcb0.png

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sebebiyle mesaj paylaştı. Kalın mesajında, "Gazi Meclisimizin açılışının 104. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. MİT, 23 Nisan dolayısıyla internet sitesinden 'Çocuklardan teşkilatımıza resimler' başlığıyla paylaşımda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ibbden-uyari-niteliginde-23-nisan-suslemesi-lale-inenlere-oncelik-tani-1083057995.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, milli istihbarat teşkilatı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, çocuklar, çocuk, resim, ibrahim kalın