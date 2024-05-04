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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 15 il için sarı kod
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 15 il için sarı kod
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumunda Türkiye geneline sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. 15 il için sarı kodlu alarm verilirken... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T12:47+0300
2024-05-04T12:47+0300
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siirt
güneydoğu
güneydoğu anadolu
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu raporunu yayımladı.Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak. MGM, 15 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.Son değerlendirmelere göre yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Erzincan, Tunceli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, °CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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gaziantep, siirt, güneydoğu, güneydoğu anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü
gaziantep, siirt, güneydoğu, güneydoğu anadolu, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 15 il için sarı kod

12:47 04.05.2024
© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© AA / İsmail Aslandağ
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumunda Türkiye geneline sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. 15 il için sarı kodlu alarm verilirken yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise Güney ve batı kesimlerde 4 derece birden azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak. MGM, 15 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.
Son değerlendirmelere göre yağışların; Doğu Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:
Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Erzincan, Tunceli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
YAŞAM
Meteoroloji yeni haritayı açıkladı: Sağanak yağışlar ne zaman bitecek?
1 Mayıs, 07:48
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