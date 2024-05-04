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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T00:49+0300
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladıKaramollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim" diye konuştu.Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim" ifadelerini kullandı.'Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz"'Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz" dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.'Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok'Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/aksenerin-ardindan-temel-karamollaoglu-saadet-partisinin-genel-baskanligini-birakiyor-1082888981.html
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temel karamollaoğlu, saadet, saadet partisi
temel karamollaoğlu, saadet, saadet partisi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım

00:49 04.05.2024 (güncellendi: 00:54 04.05.2024)
© CHP/ALP EREN KAYAMillet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingi - Karamollaoğlu
Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingi - Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© CHP/ALP EREN KAYA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı
Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.
Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim" diye konuştu.
Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim" ifadelerini kullandı.

'Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz"'

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz" dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

'Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok'

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım" diye konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
POLİTİKA
Akşener'in ardından Temel Karamollaoğlu: 'Saadet Partisi'nin genel başkanlığını bırakıyor'
18 Nisan, 07:34
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