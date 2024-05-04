https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/karamollaoglu-genel-baskanliktan-ayrilacagim-1083465150.html

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım

Sputnik Türkiye

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını belirterek, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T00:49+0300

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türkiye

temel karamollaoğlu

saadet

saadet partisi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini ancak genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladıKaramollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim" diye konuştu.Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim" ifadelerini kullandı.'Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz"'Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz" dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.'Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok'Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/aksenerin-ardindan-temel-karamollaoglu-saadet-partisinin-genel-baskanligini-birakiyor-1082888981.html

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