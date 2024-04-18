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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/aksenerin-ardindan-temel-karamollaoglu-saadet-partisinin-genel-baskanligini-birakiyor-1082888981.html
Akşener'in ardından Temel Karamollaoğlu: 'Saadet Partisi'nin genel başkanlığını bırakıyor'
Akşener'in ardından Temel Karamollaoğlu: 'Saadet Partisi'nin genel başkanlığını bırakıyor'
Sputnik Türkiye
Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Başkanlığını bırakmaya karar verdiği ve partide yeni genel başkanı seçmek için sürecin gelecek günlerde başlayacağı... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T07:34+0300
2024-04-18T07:34+0300
politika
temel karamollaoğlu
meral akşener
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31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
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31 Mart yerel seçimleri sonrası başlayan değişim rüzgarına Saadet Partisi de dahil oldu. Gazeteci Sinan Burhan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görevini bırakacağını iddia etti.Burhan, genel başkan değişikliği sürecinin önümüzdeki günlerde önce Genel İdare Kurulu daha sonra 'Ak Sakallılar' olarak adlandırdığı Yüksek İdare Kurulu’nun toplanmasıyla başlayacağını iddia etti.30 Ekim 2016'da, Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 oyun 871'ini alarak genel başkan seçilen Karamollaoğlu'nun, görevi bırakmak için yapılacak olan kongreyi işaret ettiği belirtildi. Parti kaynakları, 9. Olağan Kongre’nin kasım ayında yapılmasını planlıyor.GİK toplantısı bu hafta sonuÖte yandan, Saadet Partisi’nde seçim sonrası ilk Genel İdare Kurulu toplantısı, il başkanlarının da katılımıyla bu hafta sonu gerçekleşecek.Toplantıda seçim sonuçları ve partinin bundan sonraki süreçte izleyeceği yol üzerine geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.Hangi isimler konuşuluyor?Sinan Burhan, Birol Aydın, Mesut Doğan, Mahmut Arıkan, Ömer Ayhan isimlerinin aday olarak sivrildiğini belirtti.Bu dört isim arasında ise Ömer Ayhan ve Mahmut Arıkan isimlerinin öne çıktığını öne sürdü.İYİ Parti'de de, eleştirilerin odağı olan Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamış kendisinin de aday olmayacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kabinede-degisiklik-olacak-mi-sorusuna-ak-parti-sozcusu-celikten-degerlendirme-1082878318.html
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temel karamollaoğlu, meral akşener, saadet partisi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, genel başkan, kongre
temel karamollaoğlu, meral akşener, saadet partisi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, genel başkan, kongre

Akşener'in ardından Temel Karamollaoğlu: 'Saadet Partisi'nin genel başkanlığını bırakıyor'

07:34 18.04.2024
© İHA / HASAN AYSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© İHA / HASAN AY
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Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Başkanlığını bırakmaya karar verdiği ve partide yeni genel başkanı seçmek için sürecin gelecek günlerde başlayacağı iddia edildi.
31 Mart yerel seçimleri sonrası başlayan değişim rüzgarına Saadet Partisi de dahil oldu. Gazeteci Sinan Burhan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görevini bırakacağını iddia etti.
Burhan, genel başkan değişikliği sürecinin önümüzdeki günlerde önce Genel İdare Kurulu daha sonra 'Ak Sakallılar' olarak adlandırdığı Yüksek İdare Kurulu’nun toplanmasıyla başlayacağını iddia etti.
30 Ekim 2016'da, Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 oyun 871'ini alarak genel başkan seçilen Karamollaoğlu'nun, görevi bırakmak için yapılacak olan kongreyi işaret ettiği belirtildi. Parti kaynakları, 9. Olağan Kongre’nin kasım ayında yapılmasını planlıyor.

GİK toplantısı bu hafta sonu

Öte yandan, Saadet Partisi’nde seçim sonrası ilk Genel İdare Kurulu toplantısı, il başkanlarının da katılımıyla bu hafta sonu gerçekleşecek.
Toplantıda seçim sonuçları ve partinin bundan sonraki süreçte izleyeceği yol üzerine geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Hangi isimler konuşuluyor?

Sinan Burhan, Birol Aydın, Mesut Doğan, Mahmut Arıkan, Ömer Ayhan isimlerinin aday olarak sivrildiğini belirtti.
Bu dört isim arasında ise Ömer Ayhan ve Mahmut Arıkan isimlerinin öne çıktığını öne sürdü.
İYİ Parti'de de, eleştirilerin odağı olan Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamış kendisinin de aday olmayacağını belirtmişti.
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
POLİTİKA
'Kabinede değişiklik olacak mı?' sorusuna AK Parti Sözcüsü Çelik'ten değerlendirme
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