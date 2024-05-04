https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ito-baskani-avdagicten-spnin-turkiyenin-notunu-artirmasina-iliskin-degerlendirme-1083475696.html
İTO Başkanı Avdagiç'ten S&P'nin Türkiye'nin notunu artırmasına ilişkin değerlendirme
İTO Başkanı Avdagiç'ten S&P'nin Türkiye'nin notunu artırmasına ilişkin değerlendirme
Sputnik Türkiye
İTO Başkanı Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin "Özellikle yılın... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T13:22+0300
2024-05-04T13:22+0300
2024-05-04T13:34+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
şekib avdagiç
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Fitch'in ardından S&P Global'in de Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğine ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğuna dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ito-baskani-avdagictan-yabanci-karsitligi-aciklamasi-hep-beraber-buna-karsi-durmaliyiz-1083282598.html
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istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç
istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç
İTO Başkanı Avdagiç'ten S&P'nin Türkiye'nin notunu artırmasına ilişkin değerlendirme
13:22 04.05.2024 (güncellendi: 13:34 04.05.2024)
İTO Başkanı Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin "Özellikle yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin de başlamasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomiye olan güven daha da artacak, dış sermaye akışı hızlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, S&P'nin, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Fitch'in ardından S&P Global'in de Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğine ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğuna dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:
"Özellikle yılın ikinci yarısında dezenflasyon sürecinin de başlamasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomiye olan güven daha da artacak, dış sermaye akışı hızlanacaktır. Enflasyonla mücadelemiz eşgüdümle ve kararlılıkla sürdükçe kazanan Türkiye ekonomisi olacak. Gelen ve ufuktaki artışlar piyasa motivasyonuna ve Türkiye'ye bakış açısına büyük katkı verecek. Not artışlarında ihtiyacımız olan yeni mesafeleri almak için uyguladığımız ekonomi programını istikrarla sürdürmemiz çok önemli."