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İTO Başkanı Avdagiç'tan 'yabancı karşıtlığı' açıklaması: 'Hep beraber buna karşı durmalıyız'
İTO Başkanı Avdagiç'tan 'yabancı karşıtlığı' açıklaması: 'Hep beraber buna karşı durmalıyız'
Sputnik Türkiye
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye’nin içinden ve dışından pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor. Hep beraber... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T19:32+0300
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, turizm sezonunun iyi geçirilmesi halinde Türkiye’nin mayıs ayından itibaren ciddi bir döviz gelirine sahip olacağını kaydederek, ülkenin turizmdeki dinamik gücünü, strateji ve hizmet niteliklerini belirli aralıklarla yenileyerek sürdürebileceğini söyledi.Artan taleple birlikte İstanbul’daki otellerde hem doluluk oranlarının hem de fiyatların makul seviyeye gelebileceğini dile getiren Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:'Pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor''Türkiye hiçbir yabancının gelmesinin istenmediği bir ülke durumuna düşer'Avdagiç, kurumların ve kişilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında abartılı ve rasyonel karşılığı olmayan söylemleri gündeme getirenlere karşı çok net, açık ve sürekli tavır alması gerektiğini belirterek, "Aksi halde Türkiye hiçbir yabancının gelmesinin istenmediği bir ülke durumuna düşer ki, bu turizm için benim şu an yakın ve orta vadede gördüğüm en büyük tehdit" diye konuştu.'Yabancılara konut satışları 6 milyar dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi'Yabancıların bu gibi durumlarda Türkiye'ye gelmediğini, otomatikman ülke olarak belirli bir kaynaktan mahrum kalınabildiğini anlatan Avdagiç, ülke genelinde yabancılara konut satışlarının 6 milyar dolardan 3 milyar dolar seviyesine düştüğünü söyledi.:'Türkiye’ye girişte uygulanan vize ücretleri gözden geçirilmeli'İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye’ye girişte uygulanan vize ücretlerinin gözden geçirilmesinin de turizm sektörüne katkı vereceğinin altını çizdi.Türkiye’nin bazı ülkelere uyguladığı vize bedelinin de ciddi rakamlara ulaştığına işaret eden Avdagiç, "AB’nin bize uyguladığı vize bedellerinden çok şikayet ediyoruz. Türkiye’nin de belirli ülkelere uyguladığı vize bedellerinin gözden geçirilmesinde turizm açısından fayda var. Özellikle aile seyahatlerinde vize ücreti ciddi bir rakam olduğu zaman, insanlar Türkiye yerine farklı turizm destinasyonlarını tercih edebiliyorlar" şeklinde konuştu.Avdagiç, Türkiye’nin kendine has ılıman iklimi, kaliteli tesisleri, yetişmiş insan gücü, gastronomideki çeşitliliği ve sunumunu yerli ürünle yapmasının önemli avantajları olduğundan bahsetti.'Turizmde artık yeni bir konsept ve strateji belirlemenin zamanı geldi'Şekib Avdagiç, turizmde artık yeni bir konsept ve strateji belirlemenin zamanının geldiğini ifade ederek, "Türkiye orta ve uzun vadede turizmde konseptini, fiyat stratejisini ve hizmetlerini baştan aşağı gözden geçirmeli. Çünkü hiç gündemde olmayan yeni rakiplerimiz belli bir süre sonra devreye girecek" şeklinde konuştu.Türkiye'nin şu anda yatak kapasitesini geliştiren bir ülke olmasının önemine dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:Avdagiç, turizm yatırımcıları için yüksek nitelikli otel odası maliyetlerinin giderek arttığını belirterek, “Bir örnek verirsek, Türkiye’de yüksek nitelikli bir odanın yatırım maliyeti 250 bin dolar iken, Mısır’da aynı nitelikli bir odanın maliyeti 135 bin dolar. Bu durum bizi bugünden yarına hemen olumsuz etkilemeyecektir ama yatırım ve birim fiyat anlamında rekabetçiliğimizde bir gerileme var, bu konunun üzerinde çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.
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istanbul ticaret odası (ito), turizm, türkiye, istanbul, fiyat, fiyat artışı, otel, turist, yabancı, yabancı turist
istanbul ticaret odası (ito), turizm, türkiye, istanbul, fiyat, fiyat artışı, otel, turist, yabancı, yabancı turist

İTO Başkanı Avdagiç'tan 'yabancı karşıtlığı' açıklaması: 'Hep beraber buna karşı durmalıyız'

19:32 29.04.2024
© AAİTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© AA
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye’nin içinden ve dışından pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor. Hep beraber buna karşı durmalıyız. Olumsuz bir atmosfer oluşturuyor. Bu, Türkiye’nin kuralsız, tüm yabancıları ülkeye kabul etmesi anlamına asla gelmiyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, turizm sezonunun iyi geçirilmesi halinde Türkiye’nin mayıs ayından itibaren ciddi bir döviz gelirine sahip olacağını kaydederek, ülkenin turizmdeki dinamik gücünü, strateji ve hizmet niteliklerini belirli aralıklarla yenileyerek sürdürebileceğini söyledi.
Artan taleple birlikte İstanbul’daki otellerde hem doluluk oranlarının hem de fiyatların makul seviyeye gelebileceğini dile getiren Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor'

"İstanbul ve Türkiye’ye turist gelmesinde olumsuz bir etkiye sahip yabancı karşıtlığı hep beraber karşı durulması gereken bir konu. Türkiye’nin içinden ve dışından pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor. Hep beraber buna karşı durmalıyız. Olumsuz bir atmosfer oluşturuyor. Bu, Türkiye’nin kuralsız, tüm yabancıları ülkeye kabul etmesi anlamına asla gelmiyor. Mutlaka bir sınır güvenliği kontrolü ülkenin bekası anlamında en önemli konulardan bir tanesi."

'Türkiye hiçbir yabancının gelmesinin istenmediği bir ülke durumuna düşer'

Avdagiç, kurumların ve kişilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında abartılı ve rasyonel karşılığı olmayan söylemleri gündeme getirenlere karşı çok net, açık ve sürekli tavır alması gerektiğini belirterek, "Aksi halde Türkiye hiçbir yabancının gelmesinin istenmediği bir ülke durumuna düşer ki, bu turizm için benim şu an yakın ve orta vadede gördüğüm en büyük tehdit" diye konuştu.

'Yabancılara konut satışları 6 milyar dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi'

Yabancıların bu gibi durumlarda Türkiye'ye gelmediğini, otomatikman ülke olarak belirli bir kaynaktan mahrum kalınabildiğini anlatan Avdagiç, ülke genelinde yabancılara konut satışlarının 6 milyar dolardan 3 milyar dolar seviyesine düştüğünü söyledi.:
"Türkiye genelinde yabancılara konut satışları 6 milyar dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi ve bu azalış devam ediyor. Aynı şekilde İstanbul’da satılan konutların yüzde 10’u yabancılara satılıyordu, şu anda bu yüzde 5’lere düştü. Yabancı yatırımcı teminat mektubu ve kredi kullanmıyor, ‘cash on the table (nakit)’ daire, arsa alıyorlardı. Bir bu var, bir de almış olanların da bir kısmı satışa geçti. Bunun dengesi iyi ayarlanmalıdır. Bu yaklaşım yabancıları rahatsız ediyor, rakip ülke yabancı medyasında da takip edilip kullanılıyor. Onlar da bu durumdan ister istemez etkileniyorlar.”

'Türkiye’ye girişte uygulanan vize ücretleri gözden geçirilmeli'

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye’ye girişte uygulanan vize ücretlerinin gözden geçirilmesinin de turizm sektörüne katkı vereceğinin altını çizdi.
Türkiye’nin bazı ülkelere uyguladığı vize bedelinin de ciddi rakamlara ulaştığına işaret eden Avdagiç, "AB’nin bize uyguladığı vize bedellerinden çok şikayet ediyoruz. Türkiye’nin de belirli ülkelere uyguladığı vize bedellerinin gözden geçirilmesinde turizm açısından fayda var. Özellikle aile seyahatlerinde vize ücreti ciddi bir rakam olduğu zaman, insanlar Türkiye yerine farklı turizm destinasyonlarını tercih edebiliyorlar" şeklinde konuştu.
Avdagiç, Türkiye’nin kendine has ılıman iklimi, kaliteli tesisleri, yetişmiş insan gücü, gastronomideki çeşitliliği ve sunumunu yerli ürünle yapmasının önemli avantajları olduğundan bahsetti.

'Turizmde artık yeni bir konsept ve strateji belirlemenin zamanı geldi'

Şekib Avdagiç, turizmde artık yeni bir konsept ve strateji belirlemenin zamanının geldiğini ifade ederek, "Türkiye orta ve uzun vadede turizmde konseptini, fiyat stratejisini ve hizmetlerini baştan aşağı gözden geçirmeli. Çünkü hiç gündemde olmayan yeni rakiplerimiz belli bir süre sonra devreye girecek" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin şu anda yatak kapasitesini geliştiren bir ülke olmasının önemine dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:
"Türkiye genelinde turizmde 2 milyon yatağımız var. Buna bağlı olarak Akdeniz çanağında yeni destinasyonlar hızla devreye giriyor. Mısır ve Kuzey Afrika’nın bazı ülkeleri burada öne çıkıyor. Suudi Arabistan kıyı şeridi için NEOM Projesi ile bağlantılı önemli bir yatırım paketi açıkladı. Turizmcilerin tabiriyle 500 bin anahtar, yani 500 bin odalık kapasite oluşturma sürecini devreye aldılar. Türkiye turizmdeki dinamik gücünü, belirli aralıklarla strateji ve hizmet niteliklerini yenileyerek sürdürebilir."
Avdagiç, turizm yatırımcıları için yüksek nitelikli otel odası maliyetlerinin giderek arttığını belirterek, “Bir örnek verirsek, Türkiye’de yüksek nitelikli bir odanın yatırım maliyeti 250 bin dolar iken, Mısır’da aynı nitelikli bir odanın maliyeti 135 bin dolar. Bu durum bizi bugünden yarına hemen olumsuz etkilemeyecektir ama yatırım ve birim fiyat anlamında rekabetçiliğimizde bir gerileme var, bu konunun üzerinde çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.
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