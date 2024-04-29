https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ito-baskani-avdagictan-yabanci-karsitligi-aciklamasi-hep-beraber-buna-karsi-durmaliyiz-1083282598.html

İTO Başkanı Avdagiç'tan 'yabancı karşıtlığı' açıklaması: 'Hep beraber buna karşı durmalıyız'

İTO Başkanı Avdagiç'tan 'yabancı karşıtlığı' açıklaması: 'Hep beraber buna karşı durmalıyız'

Sputnik Türkiye

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye’nin içinden ve dışından pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor. Hep beraber... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T19:32+0300

2024-04-29T19:32+0300

2024-04-29T19:32+0300

istanbul ticaret odası (ito)

türkiye

turizm

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istanbul

fiyat

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yabancı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, turizm sezonunun iyi geçirilmesi halinde Türkiye’nin mayıs ayından itibaren ciddi bir döviz gelirine sahip olacağını kaydederek, ülkenin turizmdeki dinamik gücünü, strateji ve hizmet niteliklerini belirli aralıklarla yenileyerek sürdürebileceğini söyledi.Artan taleple birlikte İstanbul’daki otellerde hem doluluk oranlarının hem de fiyatların makul seviyeye gelebileceğini dile getiren Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:'Pompalanan yabancı karşıtlığı, birçok misafirimizin Türkiye’ye gelmesine engel oluyor''Türkiye hiçbir yabancının gelmesinin istenmediği bir ülke durumuna düşer'Avdagiç, kurumların ve kişilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında abartılı ve rasyonel karşılığı olmayan söylemleri gündeme getirenlere karşı çok net, açık ve sürekli tavır alması gerektiğini belirterek, "Aksi halde Türkiye hiçbir yabancının gelmesinin istenmediği bir ülke durumuna düşer ki, bu turizm için benim şu an yakın ve orta vadede gördüğüm en büyük tehdit" diye konuştu.'Yabancılara konut satışları 6 milyar dolardan 3 milyar dolar seviyesine geldi'Yabancıların bu gibi durumlarda Türkiye'ye gelmediğini, otomatikman ülke olarak belirli bir kaynaktan mahrum kalınabildiğini anlatan Avdagiç, ülke genelinde yabancılara konut satışlarının 6 milyar dolardan 3 milyar dolar seviyesine düştüğünü söyledi.:'Türkiye’ye girişte uygulanan vize ücretleri gözden geçirilmeli'İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye’ye girişte uygulanan vize ücretlerinin gözden geçirilmesinin de turizm sektörüne katkı vereceğinin altını çizdi.Türkiye’nin bazı ülkelere uyguladığı vize bedelinin de ciddi rakamlara ulaştığına işaret eden Avdagiç, "AB’nin bize uyguladığı vize bedellerinden çok şikayet ediyoruz. Türkiye’nin de belirli ülkelere uyguladığı vize bedellerinin gözden geçirilmesinde turizm açısından fayda var. Özellikle aile seyahatlerinde vize ücreti ciddi bir rakam olduğu zaman, insanlar Türkiye yerine farklı turizm destinasyonlarını tercih edebiliyorlar" şeklinde konuştu.Avdagiç, Türkiye’nin kendine has ılıman iklimi, kaliteli tesisleri, yetişmiş insan gücü, gastronomideki çeşitliliği ve sunumunu yerli ürünle yapmasının önemli avantajları olduğundan bahsetti.'Turizmde artık yeni bir konsept ve strateji belirlemenin zamanı geldi'Şekib Avdagiç, turizmde artık yeni bir konsept ve strateji belirlemenin zamanının geldiğini ifade ederek, "Türkiye orta ve uzun vadede turizmde konseptini, fiyat stratejisini ve hizmetlerini baştan aşağı gözden geçirmeli. Çünkü hiç gündemde olmayan yeni rakiplerimiz belli bir süre sonra devreye girecek" şeklinde konuştu.Türkiye'nin şu anda yatak kapasitesini geliştiren bir ülke olmasının önemine dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:Avdagiç, turizm yatırımcıları için yüksek nitelikli otel odası maliyetlerinin giderek arttığını belirterek, “Bir örnek verirsek, Türkiye’de yüksek nitelikli bir odanın yatırım maliyeti 250 bin dolar iken, Mısır’da aynı nitelikli bir odanın maliyeti 135 bin dolar. Bu durum bizi bugünden yarına hemen olumsuz etkilemeyecektir ama yatırım ve birim fiyat anlamında rekabetçiliğimizde bir gerileme var, bu konunun üzerinde çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

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