https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/istanbul-bogazinda-askiya-alinan-gemi-trafigi-normale-dondu-1083482430.html

İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T17:16+0300

2024-05-04T17:16+0300

2024-05-04T17:16+0300

türkiye

istanbul boğazı

gemi

trafik

kıyı emniyeti genel müdürlüğü

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İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndüKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/1083480479.html

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Sputnik Türkiye

istanbul boğazı, gemi, trafik, kıyı emniyeti genel müdürlüğü