https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/istanbul-bogazinda-askiya-alinan-gemi-trafigi-normale-dondu-1083482430.html
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T17:16+0300
2024-05-04T17:16+0300
2024-05-04T17:16+0300
türkiye
istanbul boğazı
gemi
trafik
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndüKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/1083480479.html
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istanbul boğazı, gemi, trafik, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
istanbul boğazı, gemi, trafik, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.