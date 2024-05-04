Uluslararası Haliç Kürek Yarışları başladı

© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilen mücadeleler, open 27+ mix, open 27+ kadınlar, open 27+ erkekler, 19 yaş altı mix, 19 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler ve şirketler mix olmak üzere, toplam 7 kategoride gerçekleştiriliyor.