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Gazetenin eski ABD’li deniz piyadesi Rob Lee’nin görüşüne atıfta bulunarak yayınladığı makaleye göre personel sıkıntısı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için müttefiklerin desteği bile durumu iyileştiremeye yetmeyecek kadar büyük bir tehdit oluşturuyor.Gazeteye konuşan eski asker, “İnsan kaynakları ile ilgili durum giderek daha ivedi bir hal alıyor. Bu sorunun çözülmemesi durumunda yardım paketi, Ukrayna’nın tüm sorunlarını çözmeyecek” açıklamasında bulundu.Makalede ayrıca geçen hafta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk bölgesinin doğusundaki 3 köyden birden geri çekildiği hatırlatılarak, bunun artık insanları mı yoksa bölgeleri mi feda edeceği arasında seçim yapmak zorunda kalan Ukrayna ordusundaki derin sorunlara işaret ettiğini vurguladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün başkent Kiev’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile verdiği ortak basın toplantısında, ittifakın Ukrayna ordusuna destek konusunda iki önemli maddeyi yerine getirmediğini dile getirmişti.NATO’nun Kiev’e finansman sağlasa da cepheye aralıksız silah sevkiyatını organize etmediğini söyleyen Zelenskiy, ittifakın Ukrayna’ya tam olarak hangi silahların teslim edileceğini netleştirmediği şikayetinde de bulunmuştu.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cephedeki durumun çok ağır olduğunu itiraf etmiş, Rusya’nın bariz üstünlüğe sahip olduğunu ve tüm cephe boyunca taarruza geçerek taktik başarılar elde ettiğini kaydetmişti. Ukraynalı general, Kramatorsk istikametinde yer alan İvanovskoye ve Çasov Yar’da Ukrayna ordu birliklerinin kritik durumda olduklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/amerikan-basini-abd-100den-fazla-menzili-arttirilmis-atacms-fuzesini-ukraynaya-gizlice-yolladi-1083158790.html
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Amerikan basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin başlıca sorunu personel eksikliğidir

16:42 30.04.2024
Ukraynalı asker
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
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Washington Post gazetesi, personel eksikliğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için, müttefiklerin desteği bile durumu iyileştiremeye yetmeyecek kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu yazdı.
Gazetenin eski ABD’li deniz piyadesi Rob Lee’nin görüşüne atıfta bulunarak yayınladığı makaleye göre personel sıkıntısı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için müttefiklerin desteği bile durumu iyileştiremeye yetmeyecek kadar büyük bir tehdit oluşturuyor.
Gazeteye konuşan eski asker, “İnsan kaynakları ile ilgili durum giderek daha ivedi bir hal alıyor. Bu sorunun çözülmemesi durumunda yardım paketi, Ukrayna’nın tüm sorunlarını çözmeyecek” açıklamasında bulundu.
Makalede ayrıca geçen hafta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk bölgesinin doğusundaki 3 köyden birden geri çekildiği hatırlatılarak, bunun artık insanları mı yoksa bölgeleri mi feda edeceği arasında seçim yapmak zorunda kalan Ukrayna ordusundaki derin sorunlara işaret ettiğini vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün başkent Kiev’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile verdiği ortak basın toplantısında, ittifakın Ukrayna ordusuna destek konusunda iki önemli maddeyi yerine getirmediğini dile getirmişti.
NATO’nun Kiev’e finansman sağlasa da cepheye aralıksız silah sevkiyatını organize etmediğini söyleyen Zelenskiy, ittifakın Ukrayna’ya tam olarak hangi silahların teslim edileceğini netleştirmediği şikayetinde de bulunmuştu.
Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, cephedeki durumun çok ağır olduğunu itiraf etmiş, Rusya’nın bariz üstünlüğe sahip olduğunu ve tüm cephe boyunca taarruza geçerek taktik başarılar elde ettiğini kaydetmişti. Ukraynalı general, Kramatorsk istikametinde yer alan İvanovskoye ve Çasov Yar’da Ukrayna ordu birliklerinin kritik durumda olduklarını ifade etmişti.
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