https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/huzurevinde-cifte-cinayette-saldiri-ani-kamerada-beni-bu-hale-getiren-oldurdu-1083470822.html

Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada: 'Beni bu hale getiren öldürdü'

Huzurevinde çifte cinayette saldırı anı kamerada: 'Beni bu hale getiren öldürdü'

Sputnik Türkiye

Antalya'da huzurevinden çıkartılacağı gün 2 kişiyi bıçakla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, huzurevinde elinde bıçak bulunduğu anların kamera... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T10:01+0300

2024-05-04T10:01+0300

2024-05-04T10:01+0300

türkiye

huzurevi

antalya büyükşehir belediyesi

saldırı

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.Olayda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül, 66 yaşındaki Ali Serdar Batır ve 74 yaşındaki A.Ö. bıçaklandı.İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.Gözaltına alındıOlayın ardından kaçan İ.S, sabaha karşı ilçedeki Atatürk Caddesi'nde yürürken gözaltına alındı.Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı belirtildi.'Huzurevi müdürü öldürdü'Şüpheli İ.S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İ.S, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun" yanıtını verdi.Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan, İ.S'nin olay anında huzurevindeki görüntüleri ortaya çıktı.Güvenlik kamerası kayıtlarında, koridora iki elinde bıçakla çıkan İ.S'nin, kendisine doğru gelen güvenlik görevlisini görüp peşinden gittiği, yere düşen görevlinin kalkıp kaçtığı görülüyor. Görüntülerde, şüphelinin huzurevinin merdivenlerinden inip kaçması da yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/antalyada-huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-yarali-1083454342.html

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huzurevi, antalya büyükşehir belediyesi, saldırı, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan