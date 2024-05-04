https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/galatasarayda-secimli-olagan-genel-kurula-dogru-suheyl-batum-listesini-divan-kuruluna-teslim-etti-1083473404.html

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurula doğru: Süheyl Batum listesini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurula doğru: Süheyl Batum listesini divan kuruluna teslim etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta yapılacak seçim için aday yönetim kurulu listesini divan kuruluna verdi. Batum, "Bu proje, Galatasaray'ın... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T12:28+0300

2024-05-04T12:28+0300

2024-05-04T12:28+0300

spor

süheyl batum

galatasaray sk

galatasaray

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Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Süheyl Batum, listesini divan kuruluna teslim etti.Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Divan Kurulu Başkanlığı'na gelen Batum, yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarından oluşan adaylık dosyasını divan başkanı Aykutalp Derkan'a sundu.Süheyl Batum başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:Batum: 'Galatasaray'ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için bu yola çıktık'Süheyl Batum, adaylık dosyasının teslim etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı kulübün değerlerine vurgu yapan Batum, "Listemizi Sayın Divan Başkanı'na teslim ettik ve Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduk. Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil. Gelenekleri, kurumları, geçmişi, değer yargılarıyla çok önemli bir eğitim ve kültür kurumu. Galatasaray, hem demokrasisini hem aydınlanmacı geleneğini ve köklerini, değerlerinden, Atatürk ilke ve devrimlerinden alıyor. Biz de Galatasaray'ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için bu yola çıktık" diye konuştu.Batum, eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal ile birlikte çalışacağını belirterek, "Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken bizi bu yolda cesaretlendiren iki eski başkanımız var. Sayın Alp Yalman, disiplin kurulu başkanı olacak. Sayın Ünal Aysal da bizimle beraber. Seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ Başkanı olarak yola devam edecek. İki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'Florya'nın heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz'Süheyl Batum, Galatasaray Kulübünün Florya projesinin heba edilmemesi için yola çıktıklarını ileri sürdü.Dursun Özbek başkanlığındaki mevcut yönetimin seçim vaatlerini gerçekleştirmediğini savunan Batum, şunları kaydetti:Mevcut yönetimin Florya projesinden 400 milyon dolar beklediğini savunan Batum, "Florya projesiyle ilgili, 'Bir yabancı şirkete verdik. İlk etapta gelecek 70 milyon dolarla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız' diyorlar. Bundan herkes memnun veya memnun görünüyor. Galatasaray'ın geleceğini düşünen insanlar olarak biz memnun değiliz. Bunun son derece yanlış ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu, Galatasaray'ı büyük bir zarara uğratacaktır. Bu Galatasaray'ın geleceğinin ipotek altına alınması demektir" şeklinde görüş belirtti.CHP milletvekilliği yaptığını hatırlatan Süheyl Batum, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. İçimizde farklı partilerden, siyasal görüşlerden insanlar olabilir ama hiçbir zaman başkan veya yönetici Galatasaray bayrağı önünde tek bir siyasal parti lehine açıklama yapmamalı. Bütün siyasal partilere eşit mesafede durmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına zarar vermek istemediklerini aktaran Batum, "Erden Timur kardeşimiz Galatasaray'ın bir değeridir. Erden Timur'u Galatasaray için yaptıklarından dolayı çok seviyoruz. Okan Buruk bizim çok önemli bir değerimiz. Bizim tek önceliğimiz Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyon olması. Hiçbirimiz Galatasaray'a zarar vermek için bu işe kalkışmadık. Bu seçimi kazansak da kaybetsek de işlerin doğru şekilde yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.Seçim sericinin demokrasiye uygun geçmesi temennisinde bulunan başkan adayı Batum, "Umarım Galatasaray'ın kültürüne, değerlerine yakışır bir demokrasi şöleni geçireceğiz. Galatasaray'ın itibarı, değerleri, bağımsızlığı ve geleceği için buradayız. Yarınki gençlerin, 'Artık borçsuz bir kulübüz' demelerini sağlamak için buradayız" diyerek sözlerini tamamladı.

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