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Galatasaray'da seçimli olağan genel kurula doğru: Süheyl Batum listesini divan kuruluna teslim etti
Galatasaray'da seçimli olağan genel kurula doğru: Süheyl Batum listesini divan kuruluna teslim etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta yapılacak seçim için aday yönetim kurulu listesini divan kuruluna verdi. Batum, "Bu proje, Galatasaray'ın... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T12:28+0300
2024-05-04T12:28+0300
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Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Süheyl Batum, listesini divan kuruluna teslim etti.Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Divan Kurulu Başkanlığı'na gelen Batum, yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarından oluşan adaylık dosyasını divan başkanı Aykutalp Derkan'a sundu.Süheyl Batum başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:Batum: 'Galatasaray'ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için bu yola çıktık'Süheyl Batum, adaylık dosyasının teslim etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı kulübün değerlerine vurgu yapan Batum, "Listemizi Sayın Divan Başkanı'na teslim ettik ve Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduk. Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil. Gelenekleri, kurumları, geçmişi, değer yargılarıyla çok önemli bir eğitim ve kültür kurumu. Galatasaray, hem demokrasisini hem aydınlanmacı geleneğini ve köklerini, değerlerinden, Atatürk ilke ve devrimlerinden alıyor. Biz de Galatasaray'ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için bu yola çıktık" diye konuştu.Batum, eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal ile birlikte çalışacağını belirterek, "Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken bizi bu yolda cesaretlendiren iki eski başkanımız var. Sayın Alp Yalman, disiplin kurulu başkanı olacak. Sayın Ünal Aysal da bizimle beraber. Seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ Başkanı olarak yola devam edecek. İki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.'Florya'nın heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz'Süheyl Batum, Galatasaray Kulübünün Florya projesinin heba edilmemesi için yola çıktıklarını ileri sürdü.Dursun Özbek başkanlığındaki mevcut yönetimin seçim vaatlerini gerçekleştirmediğini savunan Batum, şunları kaydetti:Mevcut yönetimin Florya projesinden 400 milyon dolar beklediğini savunan Batum, "Florya projesiyle ilgili, 'Bir yabancı şirkete verdik. İlk etapta gelecek 70 milyon dolarla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız' diyorlar. Bundan herkes memnun veya memnun görünüyor. Galatasaray'ın geleceğini düşünen insanlar olarak biz memnun değiliz. Bunun son derece yanlış ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu, Galatasaray'ı büyük bir zarara uğratacaktır. Bu Galatasaray'ın geleceğinin ipotek altına alınması demektir" şeklinde görüş belirtti.CHP milletvekilliği yaptığını hatırlatan Süheyl Batum, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. İçimizde farklı partilerden, siyasal görüşlerden insanlar olabilir ama hiçbir zaman başkan veya yönetici Galatasaray bayrağı önünde tek bir siyasal parti lehine açıklama yapmamalı. Bütün siyasal partilere eşit mesafede durmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına zarar vermek istemediklerini aktaran Batum, "Erden Timur kardeşimiz Galatasaray'ın bir değeridir. Erden Timur'u Galatasaray için yaptıklarından dolayı çok seviyoruz. Okan Buruk bizim çok önemli bir değerimiz. Bizim tek önceliğimiz Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyon olması. Hiçbirimiz Galatasaray'a zarar vermek için bu işe kalkışmadık. Bu seçimi kazansak da kaybetsek de işlerin doğru şekilde yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.Seçim sericinin demokrasiye uygun geçmesi temennisinde bulunan başkan adayı Batum, "Umarım Galatasaray'ın kültürüne, değerlerine yakışır bir demokrasi şöleni geçireceğiz. Galatasaray'ın itibarı, değerleri, bağımsızlığı ve geleceği için buradayız. Yarınki gençlerin, 'Artık borçsuz bir kulübüz' demelerini sağlamak için buradayız" diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ali-koctan-tff-baskani-buyukeksiye-galatasaray-ile-garip-bir-iliskisi-var-1083450466.html
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süheyl batum, galatasaray sk, galatasaray, galatasaray lisesi
süheyl batum, galatasaray sk, galatasaray, galatasaray lisesi

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurula doğru: Süheyl Batum listesini divan kuruluna teslim etti

12:28 04.05.2024
© SAMET YALÇIN-AW196278Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti.
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© SAMET YALÇIN-AW196278
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Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum, 25 Mayıs'ta yapılacak seçim için aday yönetim kurulu listesini divan kuruluna verdi. Batum, "Bu proje, Galatasaray'ın geleceği. Florya'nın heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz" dedi.
Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Süheyl Batum, listesini divan kuruluna teslim etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Divan Kurulu Başkanlığı'na gelen Batum, yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarından oluşan adaylık dosyasını divan başkanı Aykutalp Derkan'a sundu.
Süheyl Batum başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:
Yönetim kurulu (Asil): Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yönetim kurulu (Yedek): Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt
Denetim kurulu (Asil): Kemal Erimtan, Musa Armağan Adal, Hakan Üzeltürk
Denetim kurulu (Yedek): Kerem Selahattin Ergün, Melik Çağatay Şencan, Emre Şehsuvaroğlu
Sicil kurulu (Asil): Celal Açar, Ekrem Reşat Tüzün, Recep Şükrü Ergün, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Ahmet Mesut Gümüştaş, Metin Ünlü
Sicil kurulu (Yedek): Sinem Alay, Cemal Kurum, Emre Türkmen
Disiplin kurulu (Asil): Alp Yalman, İbrahim Haluk Nuralp, Teoman Cem Kadıoğlu, Huriye Cumhuriyet Şahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Banu Kaleağası Gürmen
Disiplin kurulu (Yedek): Mehmet Ali Buladoğlu, Hasan Vedat Gürer, Mehmet Can Özatay, Mehmet Kabil Kibarer, Mert Murat Erman.

Batum: 'Galatasaray'ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için bu yola çıktık'

Süheyl Batum, adaylık dosyasının teslim etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün değerlerine vurgu yapan Batum, "Listemizi Sayın Divan Başkanı'na teslim ettik ve Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduk. Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil. Gelenekleri, kurumları, geçmişi, değer yargılarıyla çok önemli bir eğitim ve kültür kurumu. Galatasaray, hem demokrasisini hem aydınlanmacı geleneğini ve köklerini, değerlerinden, Atatürk ilke ve devrimlerinden alıyor. Biz de Galatasaray'ın demokrasisi, geleceği ve itibarı için bu yola çıktık" diye konuştu.
Batum, eski başkanlardan Alp Yalman ve Ünal Aysal ile birlikte çalışacağını belirterek, "Çok değerli arkadaşları bir araya getirirken bizi bu yolda cesaretlendiren iki eski başkanımız var. Sayın Alp Yalman, disiplin kurulu başkanı olacak. Sayın Ünal Aysal da bizimle beraber. Seçimleri kazandığımız takdirde Sportif AŞ Başkanı olarak yola devam edecek. İki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Florya'nın heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz'

Süheyl Batum, Galatasaray Kulübünün Florya projesinin heba edilmemesi için yola çıktıklarını ileri sürdü.
Dursun Özbek başkanlığındaki mevcut yönetimin seçim vaatlerini gerçekleştirmediğini savunan Batum, şunları kaydetti:
"Maalesef bundan önceki yönetim, adaylık tanıtımındaki projelerinin çok büyük bölümünü yapmadı, yapamadı. Kemerburgaz, spor salonu, gayrimenkul fonunun kurulması, Columbus projesi, dijital vaatler, e-spor arenası, pilot takım alınması, Galatasaray AR-GE ve sadık taraftar projesini yapamadı. Ancak bizim için esas önemli olan Florya projesi. Sevgili Başkan muhakkak çok çalıştı ama ortada bir gerçek var. Riva, ben gençken 'Türkiye'nin geleceği.' denen bir projeydi. Herkes, 'Galatasaray'ın borcu var ama Riva'sı var.' derdi. 'Dört tane Galatasaray eder.' derken bugün bitti. Hala 125 villa olduğu söyleniyor. Nerede, paylaşımda ne aldık? Florya, aynı şekilde devam ediyor. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Genel kurul, dört büyük denetim şirketinden rapor alınması, imar planlarına uygun ihale şartnamesi hazırlanması, ihalenin canlı yayınlanması şartıyla onay verdi. Bu proje, Galatasaray'ın geleceği. Florya'nın heba edilmesine izin vermemek için yola çıkıyoruz."
Mevcut yönetimin Florya projesinden 400 milyon dolar beklediğini savunan Batum, "Florya projesiyle ilgili, 'Bir yabancı şirkete verdik. İlk etapta gelecek 70 milyon dolarla Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız' diyorlar. Bundan herkes memnun veya memnun görünüyor. Galatasaray'ın geleceğini düşünen insanlar olarak biz memnun değiliz. Bunun son derece yanlış ve kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu, Galatasaray'ı büyük bir zarara uğratacaktır. Bu Galatasaray'ın geleceğinin ipotek altına alınması demektir" şeklinde görüş belirtti.
CHP milletvekilliği yaptığını hatırlatan Süheyl Batum, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. İçimizde farklı partilerden, siyasal görüşlerden insanlar olabilir ama hiçbir zaman başkan veya yönetici Galatasaray bayrağı önünde tek bir siyasal parti lehine açıklama yapmamalı. Bütün siyasal partilere eşit mesafede durmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına zarar vermek istemediklerini aktaran Batum, "Erden Timur kardeşimiz Galatasaray'ın bir değeridir. Erden Timur'u Galatasaray için yaptıklarından dolayı çok seviyoruz. Okan Buruk bizim çok önemli bir değerimiz. Bizim tek önceliğimiz Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyon olması. Hiçbirimiz Galatasaray'a zarar vermek için bu işe kalkışmadık. Bu seçimi kazansak da kaybetsek de işlerin doğru şekilde yapılmasını sağlayacağız" diye konuştu.
Seçim sericinin demokrasiye uygun geçmesi temennisinde bulunan başkan adayı Batum, "Umarım Galatasaray'ın kültürüne, değerlerine yakışır bir demokrasi şöleni geçireceğiz. Galatasaray'ın itibarı, değerleri, bağımsızlığı ve geleceği için buradayız. Yarınki gençlerin, 'Artık borçsuz bir kulübüz' demelerini sağlamak için buradayız" diyerek sözlerini tamamladı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
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