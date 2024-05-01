https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/eski-cia-ajani-johnson-bati-putinin-dunyadaki-etkisini-hafife-aldi-1083357540.html
Eski CIA ajanı Johnson: Batı, Putin’in dünyadaki etkisini hafife aldı
Eski CIA ajanı Johnson: Batı, Putin’in dünyadaki etkisini hafife aldı
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Larry Johnson, Batı’nın yaptırımlar sayesinde dünya toplumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yüz çevireceği yönündeki umudunun... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T12:17+0300
2024-05-01T12:17+0300
2024-05-01T12:17+0300
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vladimir putin
yaptırımlar
ekonomik yaptırımlar
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Dialogue Works adlı YouTube kanalına konuşan eski CIA analisti Larry Johnson, “Putin güçleniyor. Putin daha popüler hale geliyor. Putin'in popülaritesi Macron, Trudeau, Biden ve Scholz'un toplamından daha fazla” diye konuştu.Johnson, “Bu gerçeği anlamayan Batı gerçeklikten tamamen kopmuş durumda” diye ekledi.'Rusya’ya yönelik yaptırımlar işe yaramıyor'Yakın zamanda konuşan Birleşik Krallık Avam Kamarası Hazine Komitesi Başkanı Harriett Baldwin, Financial Times gazetesine demecinde, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini beklenen düzeyde etkilemediğini belirtmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin uyguladığı politikayla ilgili değerlendirmesinde, dünyanın tek bir merkezden yönetilmesinin temeline zarar verdiğini belirterek bunun hatalı bir strateji olduğunu kaydetmişti.Baldwin, “Yaptırımların Rusya ekonomisi için gerçek sorunlara yol açmak üzere belirlenen amaca uygun şekilde işlemediği konusunda fikir birliği mevcut. IMF (Uluslararası Para Fonu), Rusya’nın bu yıl en güçlü ekonomilerden biri olacağını öngörüyor” açıklamasında bulundu.Hazine Komitesi Başkanı Baldwin ayrıca yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece onları aşma yollarının da çoğaldığını ifade etti.Baldwin, ABD’nin Rusya’ya karşı aldığı temel önlemlerden biri olan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin ‘pek de etkili bir şekilde işe yaramadığını’ da kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-siyasi-dusunur-dugin-batida-yayginlasan-rusofobinin-putinle-ilgili-nedenini-acikladi-1083299940.html
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batı, rusya, abd, avrupa, vladimir putin, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
batı, rusya, abd, avrupa, vladimir putin, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
Eski CIA ajanı Johnson: Batı, Putin’in dünyadaki etkisini hafife aldı
Eski CIA analisti Larry Johnson, Batı’nın yaptırımlar sayesinde dünya toplumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yüz çevireceği yönündeki umudunun tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Dialogue Works adlı YouTube kanalına konuşan eski CIA analisti Larry Johnson, “Putin güçleniyor. Putin daha popüler hale geliyor. Putin'in popülaritesi Macron, Trudeau, Biden ve Scholz'un toplamından daha fazla” diye konuştu.
Johnson, “Bu gerçeği anlamayan Batı gerçeklikten tamamen kopmuş durumda” diye ekledi.
'Rusya’ya yönelik yaptırımlar işe yaramıyor'
Yakın zamanda konuşan Birleşik Krallık Avam Kamarası Hazine Komitesi Başkanı Harriett Baldwin, Financial Times gazetesine demecinde, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini beklenen düzeyde etkilemediğini belirtmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin uyguladığı politikayla ilgili değerlendirmesinde, dünyanın tek bir merkezden yönetilmesinin temeline zarar verdiğini belirterek bunun hatalı bir strateji olduğunu kaydetmişti.
Baldwin, “Yaptırımların Rusya ekonomisi için gerçek sorunlara yol açmak üzere belirlenen amaca uygun şekilde işlemediği konusunda fikir birliği mevcut. IMF (Uluslararası Para Fonu), Rusya’nın bu yıl en güçlü ekonomilerden biri olacağını öngörüyor” açıklamasında bulundu.
Hazine Komitesi Başkanı Baldwin ayrıca yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece onları aşma yollarının da çoğaldığını ifade etti.
Baldwin, ABD’nin Rusya’ya karşı aldığı temel önlemlerden biri olan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin ‘pek de etkili bir şekilde işe yaramadığını’ da kabul etti.