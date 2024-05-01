Eski CIA ajanı Johnson: Batı, Putin’in dünyadaki etkisini hafife aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Tüketici Hakları Derneği Başkanı bilgilendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:18
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/eski-cia-ajani-johnson-bati-putinin-dunyadaki-etkisini-hafife-aldi-1083357540.html
Eski CIA ajanı Johnson: Batı, Putin’in dünyadaki etkisini hafife aldı
Eski CIA ajanı Johnson: Batı, Putin’in dünyadaki etkisini hafife aldı
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Larry Johnson, Batı’nın yaptırımlar sayesinde dünya toplumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yüz çevireceği yönündeki umudunun... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T12:17+0300
2024-05-01T12:17+0300
dünya
batı
rusya
abd
avrupa
vladimir putin
yaptırımlar
ekonomik yaptırımlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083356303_0:84:3343:1964_1920x0_80_0_0_c40f300c522b5ee0b891db693b6d11fa.jpg
Dialogue Works adlı YouTube kanalına konuşan eski CIA analisti Larry Johnson, “Putin güçleniyor. Putin daha popüler hale geliyor. Putin'in popülaritesi Macron, Trudeau, Biden ve Scholz'un toplamından daha fazla” diye konuştu.Johnson, “Bu gerçeği anlamayan Batı gerçeklikten tamamen kopmuş durumda” diye ekledi.'Rusya’ya yönelik yaptırımlar işe yaramıyor'Yakın zamanda konuşan Birleşik Krallık Avam Kamarası Hazine Komitesi Başkanı Harriett Baldwin, Financial Times gazetesine demecinde, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini beklenen düzeyde etkilemediğini belirtmişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin uyguladığı politikayla ilgili değerlendirmesinde, dünyanın tek bir merkezden yönetilmesinin temeline zarar verdiğini belirterek bunun hatalı bir strateji olduğunu kaydetmişti.Baldwin, “Yaptırımların Rusya ekonomisi için gerçek sorunlara yol açmak üzere belirlenen amaca uygun şekilde işlemediği konusunda fikir birliği mevcut. IMF (Uluslararası Para Fonu), Rusya’nın bu yıl en güçlü ekonomilerden biri olacağını öngörüyor” açıklamasında bulundu.Hazine Komitesi Başkanı Baldwin ayrıca yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece onları aşma yollarının da çoğaldığını ifade etti.Baldwin, ABD’nin Rusya’ya karşı aldığı temel önlemlerden biri olan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin ‘pek de etkili bir şekilde işe yaramadığını’ da kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-siyasi-dusunur-dugin-batida-yayginlasan-rusofobinin-putinle-ilgili-nedenini-acikladi-1083299940.html
batı
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083356303_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_b0fbf094183f59b0e004a8167d24a580.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
batı, rusya, abd, avrupa, vladimir putin, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
batı, rusya, abd, avrupa, vladimir putin, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar

Eski CIA ajanı Johnson: Batı, Putin’in dünyadaki etkisini hafife aldı

12:17 01.05.2024
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
Eski CIA analisti Larry Johnson, Batı’nın yaptırımlar sayesinde dünya toplumunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yüz çevireceği yönündeki umudunun tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Dialogue Works adlı YouTube kanalına konuşan eski CIA analisti Larry Johnson, “Putin güçleniyor. Putin daha popüler hale geliyor. Putin'in popülaritesi Macron, Trudeau, Biden ve Scholz'un toplamından daha fazla” diye konuştu.
Johnson, “Bu gerçeği anlamayan Batı gerçeklikten tamamen kopmuş durumda” diye ekledi.

'Rusya’ya yönelik yaptırımlar işe yaramıyor'

Yakın zamanda konuşan Birleşik Krallık Avam Kamarası Hazine Komitesi Başkanı Harriett Baldwin, Financial Times gazetesine demecinde, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini beklenen düzeyde etkilemediğini belirtmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin uyguladığı politikayla ilgili değerlendirmesinde, dünyanın tek bir merkezden yönetilmesinin temeline zarar verdiğini belirterek bunun hatalı bir strateji olduğunu kaydetmişti.
Baldwin, “Yaptırımların Rusya ekonomisi için gerçek sorunlara yol açmak üzere belirlenen amaca uygun şekilde işlemediği konusunda fikir birliği mevcut. IMF (Uluslararası Para Fonu), Rusya’nın bu yıl en güçlü ekonomilerden biri olacağını öngörüyor” açıklamasında bulundu.
Hazine Komitesi Başkanı Baldwin ayrıca yaptırımlar yürürlükte kaldığı sürece onları aşma yollarının da çoğaldığını ifade etti.
Baldwin, ABD’nin Rusya’ya karşı aldığı temel önlemlerden biri olan Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin ‘pek de etkili bir şekilde işe yaramadığını’ da kabul etti.
A shot from Alexandr Dugin's interview with Tucker Carlson. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
DÜNYA
Rus siyasi düşünür Dugin, Batı'da yaygınlaşan Rusofobinin Putin'le ilgili nedenini açıkladı
Dün, 10:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала