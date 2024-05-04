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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/cezayir-gazzedeki-toplu-mezarlar-hakkinda-bmgk-toplantisi-talep-etti-1083471919.html
Cezayir, Gazze'deki toplu mezarlar hakkında BMGK toplantısı talep etti
Cezayir, Gazze'deki toplu mezarlar hakkında BMGK toplantısı talep etti
Sputnik Türkiye
Cezayir'in Gazze Şeridi'nde açığa çıkarılan toplu mezarlarla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kapalı toplantı talebinde bulunduğu bildirildi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T11:05+0300
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toplu mezar
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Sputnik'e konuşan BMGK'dan bir kaynak, "Cezayir, Gazze Şeridi'ndeki toplu mezarlarla ilgili olarak salı günü BMGK'da kapalı toplantı yapılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 6 toplu mezardan 471 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtilmişti.Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, Nisan sonlarında yaptığı açıklamada, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlara ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Soruşturulması gereken rahatsız edici bir durum" ifadesini kullanmıştı.Geçmişte yaşanan bazı olaylarda hemen sonuca ulaşılıp İsrail'in suçlandığını belirten Cameron, İsrail'in bu konuyu hızlı şekilde incelemesi gerektiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/gazzede-nasir-hastanesindeki-toplu-mezarlarda-bulunan-cenaze-sayisi-392-oldu-1083153911.html
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Cezayir, Gazze'deki toplu mezarlar hakkında BMGK toplantısı talep etti

11:05 04.05.2024
Gazze bombardıman sonuçları
Gazze bombardıman sonuçları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
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Cezayir'in Gazze Şeridi'nde açığa çıkarılan toplu mezarlarla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kapalı toplantı talebinde bulunduğu bildirildi.
Sputnik'e konuşan BMGK'dan bir kaynak, "Cezayir, Gazze Şeridi'ndeki toplu mezarlarla ilgili olarak salı günü BMGK'da kapalı toplantı yapılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 6 toplu mezardan 471 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtilmişti.

Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, Nisan sonlarında yaptığı açıklamada, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlara ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Soruşturulması gereken rahatsız edici bir durum" ifadesini kullanmıştı.

Geçmişte yaşanan bazı olaylarda hemen sonuca ulaşılıp İsrail'in suçlandığını belirten Cameron, İsrail'in bu konuyu hızlı şekilde incelemesi gerektiğini söylemişti.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
DÜNYA
Gazze'de Nasır Hastanesi'ndeki toplu mezarlarda bulunan cenaze sayısı 392 oldu
25 Nisan, 15:58
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