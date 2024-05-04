https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/cezayir-gazzedeki-toplu-mezarlar-hakkinda-bmgk-toplantisi-talep-etti-1083471919.html

Cezayir, Gazze'deki toplu mezarlar hakkında BMGK toplantısı talep etti

Cezayir, Gazze'deki toplu mezarlar hakkında BMGK toplantısı talep etti

Sputnik Türkiye

Cezayir'in Gazze Şeridi'nde açığa çıkarılan toplu mezarlarla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kapalı toplantı talebinde bulunduğu bildirildi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T11:05+0300

2024-05-04T11:05+0300

2024-05-04T11:05+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

gazze

gazze şeridi

toplu mezar

toplu mezar

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Sputnik'e konuşan BMGK'dan bir kaynak, "Cezayir, Gazze Şeridi'ndeki toplu mezarlarla ilgili olarak salı günü BMGK'da kapalı toplantı yapılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 6 toplu mezardan 471 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtilmişti.Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, Nisan sonlarında yaptığı açıklamada, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlara ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Soruşturulması gereken rahatsız edici bir durum" ifadesini kullanmıştı.Geçmişte yaşanan bazı olaylarda hemen sonuca ulaşılıp İsrail'in suçlandığını belirten Cameron, İsrail'in bu konuyu hızlı şekilde incelemesi gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/gazzede-nasir-hastanesindeki-toplu-mezarlarda-bulunan-cenaze-sayisi-392-oldu-1083153911.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, toplu mezar, toplu mezar