Cezayir, Gazze'deki toplu mezarlar hakkında BMGK toplantısı talep etti
Gazze bombardıman sonuçları
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Cezayir'in Gazze Şeridi'nde açığa çıkarılan toplu mezarlarla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kapalı toplantı talebinde bulunduğu bildirildi.
Sputnik'e konuşan BMGK'dan bir kaynak, "Cezayir, Gazze Şeridi'ndeki toplu mezarlarla ilgili olarak salı günü BMGK'da kapalı toplantı yapılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 6 toplu mezardan 471 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtilmişti.
Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, Nisan sonlarında yaptığı açıklamada, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlara ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Soruşturulması gereken rahatsız edici bir durum" ifadesini kullanmıştı.
Geçmişte yaşanan bazı olaylarda hemen sonuca ulaşılıp İsrail'in suçlandığını belirten Cameron, İsrail'in bu konuyu hızlı şekilde incelemesi gerektiğini söylemişti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 6 toplu mezardan 471 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtilmişti.
Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, Nisan sonlarında yaptığı açıklamada, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlara ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Soruşturulması gereken rahatsız edici bir durum" ifadesini kullanmıştı.
Geçmişte yaşanan bazı olaylarda hemen sonuca ulaşılıp İsrail'in suçlandığını belirten Cameron, İsrail'in bu konuyu hızlı şekilde incelemesi gerektiğini söylemişti.