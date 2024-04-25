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Gazze'de Nasır Hastanesi'ndeki toplu mezarlarda bulunan cenaze sayısı 392 oldu
Gazze'de Nasır Hastanesi'ndeki toplu mezarlarda bulunan cenaze sayısı 392 oldu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan 3 toplu mezardan çıkarılan cenaze... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, düzenlediği basın toplantısında Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cenazenin daha bulunduğunu ifade etti.Ebu Süleyman, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cenazenin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cenazelerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ebu Süleyman, "Çalışmalarda çocuk cenazelerine rastladık. Hastanedeki toplu mezarlarda çocuk cenezelerinin bulunma sebebini henüz bilmiyoruz" ifadesini kullandı.Ebu Süleyman, "İşgalci İsrail askerleri, hastanenin yerleşkesinde çok sayıda cenazeyi plastik poşetlerle 3 metre derinliğe gömdü. Bu da çürümeyi hızlandırdı" şeklinde konuştu.Bazı cenazelerin teşhis edilemeyecek halde olduğuna işaret eden Ebu Süleyman, "165 cenazenin kimlik tespiti yapılamadı. İsrail askerlerinin cenazeleri plastik poşetlere sarması çürümeyi hızlandırdı ve kimlik tespitini imkansız hale getirdi" dedi.Ebu Süleyman, uluslararası topluma 'İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları açığa çıkarmak için insan hakları kuruluşları ile uluslararası medyanın bölgeye girişlerine izin verilmesi' çağrısında bulundu.'Cenazeler işkence ve infaz şüphelerini ortaya koyuyor'Sivil Savunma ekibinden Muhammed Mugayir de İsrail askerleri tarafından öldürülen, plastik kelepçelerle bağlanan ve üzerlerinde işkence izleri taşıyan cenazelerin bulunduğu bir videoyu basın mensuplarıyla paylaştı.Mugayir, "Nasır Hastanesi'nde bulunan cenazeler işkence ve infaz şüphelerini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.Bulunan cenazelerin Filistin halkı tarafından gömülmüş olamayacağını vurgulayan Mugayir, "Cenazelerin toprağın 3 metre derinliğe gömülmesi Gazze halkının defin yöntemlerine aykırıdır" dedi.Nasır Hastanesi ne zamandır kuşatma altında?İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmıştı.Son olarak İsrail askerleri 24 Mart'ta yeniden kuşatma altına aldıkları hastaneye baskın düzenlemiş, yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli ile sağlık personelini alıkoymuştu.İsrail Han Yunus'tan ne zaman çekildi?İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti. Çekilmeyle birlikte, kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cenazeler toplanmaya başlandı..
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Gazze'de Nasır Hastanesi'ndeki toplu mezarlarda bulunan cenaze sayısı 392 oldu

15:58 25.04.2024 (güncellendi: 16:00 25.04.2024)
© EPA / MOHAMMED SABERGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© EPA / MOHAMMED SABER
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan 3 toplu mezardan çıkarılan cenaze sayısı 392'ye ulaştı.
Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, düzenlediği basın toplantısında Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cenazenin daha bulunduğunu ifade etti.

Ebu Süleyman, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cenazenin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cenazelerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ebu Süleyman, "Çalışmalarda çocuk cenazelerine rastladık. Hastanedeki toplu mezarlarda çocuk cenezelerinin bulunma sebebini henüz bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

Ebu Süleyman, "İşgalci İsrail askerleri, hastanenin yerleşkesinde çok sayıda cenazeyi plastik poşetlerle 3 metre derinliğe gömdü. Bu da çürümeyi hızlandırdı" şeklinde konuştu.

Bazı cenazelerin teşhis edilemeyecek halde olduğuna işaret eden Ebu Süleyman, "165 cenazenin kimlik tespiti yapılamadı. İsrail askerlerinin cenazeleri plastik poşetlere sarması çürümeyi hızlandırdı ve kimlik tespitini imkansız hale getirdi" dedi.

Ebu Süleyman, uluslararası topluma 'İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları açığa çıkarmak için insan hakları kuruluşları ile uluslararası medyanın bölgeye girişlerine izin verilmesi' çağrısında bulundu.

'Cenazeler işkence ve infaz şüphelerini ortaya koyuyor'

Sivil Savunma ekibinden Muhammed Mugayir de İsrail askerleri tarafından öldürülen, plastik kelepçelerle bağlanan ve üzerlerinde işkence izleri taşıyan cenazelerin bulunduğu bir videoyu basın mensuplarıyla paylaştı.

Mugayir, "Nasır Hastanesi'nde bulunan cenazeler işkence ve infaz şüphelerini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Bulunan cenazelerin Filistin halkı tarafından gömülmüş olamayacağını vurgulayan Mugayir, "Cenazelerin toprağın 3 metre derinliğe gömülmesi Gazze halkının defin yöntemlerine aykırıdır" dedi.

Nasır Hastanesi ne zamandır kuşatma altında?

İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmıştı.

Son olarak İsrail askerleri 24 Mart'ta yeniden kuşatma altına aldıkları hastaneye baskın düzenlemiş, yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli ile sağlık personelini alıkoymuştu.

İsrail Han Yunus'tan ne zaman çekildi?

İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti. Çekilmeyle birlikte, kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cenazeler toplanmaya başlandı..
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